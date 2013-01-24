Незаменимая деталь при использовании миксера

Венчики с тонкими спицами для ручного миксера Philips. Удобно иметь под рукой запасную пару венчиков: пока один комплект в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Узнать обо всех преимуществах