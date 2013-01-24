Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Венчики с тонкими спицами для ручного миксера

HR3937
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Незаменимая деталь при использовании миксера Незаменимая деталь при использовании миксера Незаменимая деталь при использовании миксера
    -{discount-value}

    Венчики с тонкими спицами для ручного миксера

    HR3937
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Незаменимая деталь при использовании миксера

    Венчики с тонкими спицами для ручного миксера Philips. Удобно иметь под рукой запасную пару венчиков: пока один комплект в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Венчики с тонкими спицами для ручного миксера

    Незаменимая деталь при использовании миксера

    Венчики с тонкими спицами для ручного миксера Philips. Удобно иметь под рукой запасную пару венчиков: пока один комплект в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все mixer-accessories

      Незаменимая деталь при использовании миксера

      Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

      • Пара

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • HR1565/55
        • HR1565/80
        Подходит для:
        • HR8572/11
        • HR8572/12
        • HR8572/18
        • HR8572/24
        • 10003066

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии