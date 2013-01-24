Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Daily Collection

Венчики с тонкими спицами для ручного миксера

HR3957
  • Незаменимая деталь при использовании миксера Незаменимая деталь при использовании миксера Незаменимая деталь при использовании миксера
    -{discount-value}

    Daily Collection Венчики с тонкими спицами для ручного миксера

    HR3957

    Незаменимая деталь при использовании миксера

    Венчики с тонкими спицами для ручного миксера Philips. Удобно иметь под рукой запасную пару венчиков: пока один комплект в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Венчики с тонкими спицами для ручного миксера

    Незаменимая деталь при использовании миксера

    Венчики с тонкими спицами для ручного миксера Philips. Удобно иметь под рукой запасную пару венчиков: пока один комплект в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Узнать обо всех преимуществах

    Незаменимая деталь при использовании миксера

    Венчики с тонкими спицами для ручного миксера Philips. Удобно иметь под рукой запасную пару венчиков: пока один комплект в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Венчики с тонкими спицами для ручного миксера

    Незаменимая деталь при использовании миксера

    Венчики с тонкими спицами для ручного миксера Philips. Удобно иметь под рукой запасную пару венчиков: пока один комплект в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Аксессуары для миксера

      Незаменимая деталь при использовании миксера

      Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

      • Пара

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • HR1560/40
        • HR1560/20
        • HR1560/53
        • HR1560/55
        • HR1560/80
        • HR1560/81
        • HR1561/55
        • HR1561/80
        • HR1561/60
        • HR1561/63
        • HR1570/90
        • HR1570/30
        • HR1570/00
        • HR1571/90
        • HR1571/30
        • HR1571/00
        • HR1571/01
        Подходит для:
        HR1560/41

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты