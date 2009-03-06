HR7772/00
Приготовление великолепных блюд без особых усилий
Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов. Диск для приготовления эмульсий, например, взбитых сливок и майонеза.
Кувшин из усиленного пластика делает появление сколов и повреждений маловероятным.
Надежное основание прибора оснащено присосками для сохранения неподвижности, даже при интенсивном смешивании, например, при замешивании теста.
Большая чаша XL позволяет за раз вместить следующие максимальные объемы: вмещает 2 л супа; 1,7 кг теста; 7 яичных белков.
Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком, поэтому Вам больше не надо предварительно их нарезать.
Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.
Мощный мотор 700 Вт, 3 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость
Мощный мотор 700 Вт, 3 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость
Характеристики дизайна
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.