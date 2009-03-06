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  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий Приготовление великолепных блюд без особых усилий Приготовление великолепных блюд без особых усилий

    Кухонный комбайн

    HR7772/00

    Приготовление великолепных блюд без особых усилий

    Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.

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    Кухонный комбайн

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    Приготовление великолепных блюд без особых усилий

    Кухонный комбайн с цветовым обозначением насадок

    • 700 Вт
    • Компактный прибор "2 в 1"
    • чаша емкостью 3,4 л
    6 насадок для легкого выполнения более 30 функций

    6 насадок для легкого выполнения более 30 функций

    Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов. Диск для приготовления эмульсий, например, взбитых сливок и майонеза.

    Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

    Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

    Кувшин из усиленного пластика делает появление сколов и повреждений маловероятным.

    Надежное основание устойчиво, даже при замешивании густого теста

    Надежное основание устойчиво, даже при замешивании густого теста

    Надежное основание прибора оснащено присосками для сохранения неподвижности, даже при интенсивном смешивании, например, при замешивании теста.

    До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

    До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

    Большая чаша XL позволяет за раз вместить следующие максимальные объемы: вмещает 2 л супа; 1,7 кг теста; 7 яичных белков.

    Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

    Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

    Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком, поэтому Вам больше не надо предварительно их нарезать.

    Насадки можно мыть в посудомойке

    Насадки можно мыть в посудомойке

    Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

    Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

    Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

    Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.

    3 режима скорости для оптимального сочетания скорости/насадки

    Мощный мотор 700 Вт, 3 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость

    Мотор 700 Вт для обработки большого количества ингредиентов и густого теста

    Мощный мотор 700 Вт, 3 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость

    • Характеристики дизайна

      Корпус
      АБС-пластик
      Цвет
      Белоснежный, темно-серые вставки, элегантная цветная маркировка
      Переключатель скоростей
      АБС-пластик
      Чаша с крышкой и блендер
      SAN
      Диски, нож для измельчения
      Нержавеющая сталь
      Кнопки выбора функций
      Импульсный
      Насадка для теста, соковыжималка для цитрусовых
      PP
      Толкатель, внутренний толкатель
      Пластики ABS, SAN
      Держатель ножа, круглая насадка для взбивания
      Полиформальдегид

    • Страна изготовления

      Китай
      Да

    • Аксессуары

      Насадка для замешивания теста
      Для замешивания теста (в том числе густого), смешивания, взбивания жидкого теста
      Блендерная насадка
      Для взбивания и приготовления эмульсии
      Нож из нержавеющей стали
      • измельчение
      • Сбивание
      • образование пены
      • растирание
      • резка
      • смешивание
      • разминание
      • приготовление
      Соковыжималка для цитрусовых
      Для приготовления сока из цитрусовых
      Количество вставок/дисков
      2
      Ударопрочный блендер
      • измельчение
      • дробление
      • вспенивание
      • шинкование
      • приготовление пюре
      • превращение в однородную массу
      • получение жидкой массы
      • перемалывание
      • взбалтывание
      • размешивание

    • Технические характеристики

      Вместимость кувшина блендера
      1,5  l
      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      120  cm
      Частота
      50–60  Hz
      Скорости
      3 + импульсный режим
      Вместимость чаши для сухих продуктов
      3,4  l
      Безопасность
      Определение безопасной установки крышки и чаши, механическое прерывание на 1,5 сек.
      Вместимость чаши для жидкостей
      2  l
      Вместимость чаши для теста
      1700  g
      Вместимость чаши для муки
      1000  g

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да

    Badge-D2C

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