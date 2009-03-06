6 насадок для легкого выполнения более 30 функций

Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов. Диск для приготовления эмульсий, например, взбитых сливок и майонеза.