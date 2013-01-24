Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Кухонный комбайн

HR7772/00
Общая оценка / 5
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий Приготовление великолепных блюд без особых усилий Приготовление великолепных блюд без особых усилий
    -{discount-value}

    Кухонный комбайн

    HR7772/00
    Общая оценка / 5

    Приготовление великолепных блюд без особых усилий

    Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Кухонный комбайн

    Приготовление великолепных блюд без особых усилий

    Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    Приготовление великолепных блюд без особых усилий

    Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Кухонный комбайн

    Приготовление великолепных блюд без особых усилий

    Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все food-processor

      Приготовление великолепных блюд без особых усилий

      Кухонный комбайн с цветовым обозначением насадок

      • 700 Вт
      • Компактный прибор "2 в 1"
      • чаша емкостью 3,4 л
      Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

      Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

      Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.

      6 насадок для легкого выполнения более 30 функций

      6 насадок для легкого выполнения более 30 функций

      Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов. Диск для приготовления эмульсий, например, взбитых сливок и майонеза.

      Надежное основание устойчиво, даже при замешивании густого теста

      Надежное основание устойчиво, даже при замешивании густого теста

      Надежное основание прибора оснащено присосками для сохранения неподвижности, даже при интенсивном смешивании, например, при замешивании теста.

      До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

      До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

      Большая чаша XL позволяет за раз вместить следующие максимальные объемы: вмещает 2 л супа; 1,7 кг теста; 7 яичных белков.

      Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

      Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

      Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком, поэтому Вам больше не надо предварительно их нарезать.

      Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

      Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

      Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

      Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      3 режима скорости для оптимального сочетания скорости/насадки

      Мощный мотор 700 Вт, 3 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость

      Мотор 700 Вт для обработки большого количества ингредиентов и густого теста

      Мощный мотор 700 Вт, 3 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50—60  Гц
        Режимы скоростей
        3 + импульсный режим
        Длина шнура
        120  см
        Вместимость чаши для сухих продуктов
        3,4  Д
        Безопасность
        Определение безопасной установки крышки и чаши, механическое прерывание на 1,5 сек.
        Вместимость кувшина блендера
        1,5  Д
        Вместимость чаши для теста
        1700  г
        Вместимость чаши для муки
        1000  г
        Вместимость чаши для жидкостей
        2  Д

      • Аксессуары

        Количество вставок/дисков
        2
        Насадка для замешивания теста
        Для замешивания теста (в том числе густого), смешивания, взбивания жидкого теста
        Цитрус-пресс
        Для приготовления сока из цитрусовых
        Круглая насадка для взбивания
        Для взбивания и приготовления эмульсии
        Нож из нержавеющей стали
        • измельчение
        • Сбивание
        • образование пены
        • растирание
        • резка
        • смешивание
        • разминание
        • приготовление
        Ударопрочный блендер
        • измельчение
        • дробление
        • вспенивание
        • шинкование
        • приготовление пюре
        • превращение в однородную массу
        • получение жидкой массы
        • перемалывание
        • взбалтывание
        • размешивание

      • Характеристики дизайна

        Корпус
        АБС-пластик
        Переключатель скоростей
        АБС-пластик
        Кнопки выбора функций
        Импульсный
        Толкатель, внутренний толкатель
        Пластики ABS, SAN
        Держатель ножа, круглая насадка для взбивания
        Полиформальдегид
        Диски, нож для измельчения
        Нержавеющая сталь
        Насадка для теста, соковыжималка для цитрусовых
        PP
        Цвет
        Белоснежный, темно-серые вставки, элегантная цветная маркировка
        Чаша с крышкой и блендер
        SAN

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии