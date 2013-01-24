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NIVEA

Бритва NIVEA FOR MEN

HS8040/17
NIVEA
Общая оценка / 5
NIVEA
  • Гладкое бритье, здоровая кожа Гладкое бритье, здоровая кожа Гладкое бритье, здоровая кожа
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    NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

    HS8040/17
    Общая оценка / 5

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Кондиционер NIVEA FOR MEN поступает на кожу через бритвенные головки, равномерно распределяется, увлажняя кожу во время бритья. Кондиционер содержит экстракт ромашки и витамины для защиты кожи от раздражения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Кондиционер NIVEA FOR MEN поступает на кожу через бритвенные головки, равномерно распределяется, увлажняя кожу во время бритья. Кондиционер содержит экстракт ромашки и витамины для защиты кожи от раздражения. Узнать обо всех преимуществах

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Кондиционер NIVEA FOR MEN поступает на кожу через бритвенные головки, равномерно распределяется, увлажняя кожу во время бритья. Кондиционер содержит экстракт ромашки и витамины для защиты кожи от раздражения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Кондиционер NIVEA FOR MEN поступает на кожу через бритвенные головки, равномерно распределяется, увлажняя кожу во время бритья. Кондиционер содержит экстракт ромашки и витамины для защиты кожи от раздражения. Узнать обо всех преимуществах

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      Гладкое бритье, здоровая кожа

      Система нанесения кондиционера

      • прецизионный трубчатый триммер
      Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN

      Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN

      Увлажняющий клосьон для бритья NIVEA FOR MEN равномерно распределяется на коже

      Встроенная система заполнения картриджа

      Встроенная система заполнения картриджа

      Просто закачайте кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN из баллончика для заполнения непосредственно картриджа бритвы Philips NIVEA FOR MEN.

      Система Flex Tracker

      Система Flex Tracker

      Система Flex Tracker автоматически повторяет контуры лица, помогая защищать кожу от раздражения

      Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

      Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

      Бритвенные головки имеют уникальную фактуру бритвенных колец, обеспечивающую гладкое скольжение бритвы по коже лица.

      Можно использовать под душем

      Можно использовать под душем

      Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Технология Super Lift & Cut®
        Гибкость головки
        Система Flex Tracker
        SkinComfort
        • Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN
        • Гладкие скользящие по коже бритвенные головки
        Укладка
        Компактный триммер, защищающий кожу

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Индикатор полного заряда аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Дорожная блокировка
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Быстрая зарядка
        • Беспроводные
        Зарядка
        4 часа
        Использование на сухой и влажной коже
        Использование в душе
        Время работы бритвы
        13 дней
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Дизайн

        Отделка
        Лак

      • Аксессуары

        Кремы и лосьоны
        Пробный флакон с кондиционером для бритья 28 мл
        Подставка
        Зарядное устройство
        Чехол
        Мягкий чехол
        Обслуживание
        Защитный колпачок

      • Питание

        Время работы
        40  мин

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