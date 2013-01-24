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Philips Fidelio SoundBar

Беспроводные АС объемного звучания

HTL9100/12
Fidelio
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Fidelio
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    Philips Fidelio SoundBar Беспроводные АС объемного звучания

    HTL9100/12
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      Глубокий объемный звук без проводов

      благодаря съемным АС

      • 4.1-канальн. объемный звук без проводов
      • Bluetooth®
      • 2 входных, выходных разъема HDMI ARC
      • Алюминиевый
      Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов

      Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов

      Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

      Подключение к HDMI x 2 для превосходного качества изображения и звучания

      Подключение к HDMI x 2 для превосходного качества изображения и звучания

      Оцените невероятное качество изображения 3D и кристально чистый 5.1- или 7.1-канальный звук. Для этого нужно лишь подключить выход x2 HDMI к разъему A/В-ресивера без поддержки 3D.

      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.

      Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

      Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

      Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

      Эффект объемного звука по запросу благодаря съемным беспроводным АС

      Эффект объемного звука по запросу благодаря съемным беспроводным АС

      Ощутите эффект объемного звука. Просто снимите беспроводные АС с основного корпуса саундбара, установите их позади себя и наслаждайтесь полноценным объемным 5.1-канальным звуком при просмотре фильмов или во время игр. А когда захотите послушать музыку или посмотреть телепередачи, просто снова закрепите АС на саундбаре. Благодаря уникальной беспроводной аудиотехнологии и АС объемного звучания, которые работают на собственной частоте, никаких сетевых помех не возникает. В результате вы получаете полномасштабную беспроводную звуковую систему для музыки и фильмов с великолепным качеством звука.

      Датчик положения обеспечивает наилучшее звучание независимо от размещения

      Датчик положения обеспечивает наилучшее звучание независимо от размещения

      На качество звучания влияет расположение саундбара в помещении. Для этой системы предусмотрен интеллектуальный датчик ориентации, который распознает горизонтальное или вертикальное положение и мгновенно оптимизирует качество звука. Поставьте саундбар на полку или прикрепите к стене — вы всегда будете наслаждаться звуком высочайшего качества.

      Датчик положения обеспечивает наилучшее звучание независимо от размещения

      Датчик положения обеспечивает наилучшее звучание независимо от размещения

      На качество звучания влияет расположение саундбара в комнате. К счастью, для данной системы предусмотрен интеллектуальный датчик ориентации, который мгновенно оптимизирует качество звучания сразу после определения горизонтального или вертикального расположения. Это обеспечивает высочайшее качество как при установке саундбара на полке, так и при настенном монтаже.

      Технические характеристики

      • Звук

        Улучшение звука
        • Функция Double Bass
        • Ночной режим
        • Регулировка ВЧ и НЧ
        • Объемный звук по запросу
        Звуковая система
        • Dolby Digital 5.1
        • DTS Digital Surround
        Выходная мощность АС
        120
        Выходная мощность сабвуфера
        90
        Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %
        210  Вт

      • Громкоговорители

        Типы громкоговорителей
        Встроены в основное устройство
        Драйверов на АС объемного звучания
        Широкополосный НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.
        Сопротивление АС
        8  Ом
        Излучатель сабвуфера
        НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
        Частотный диапазон сабвуфера
        20–150  Гц
        Полное сопротивление сабвуфера
        4  Ом
        Тип сабвуфера
        Беспроводной сабвуфер

      • Подключения

        Встроенные разъемы
        Bluetooth
        iPod/iPhone
        через аудиовход 3,5 мм
        Разъемы на задней панели
        • Вход AUX
        • Цифровой коаксиальный вход
        • Цифровой оптический вход
        • Выход HDMI 1.4 (ARC)
        • ВХОД HDMI 1
        • ВХОД HDMI 2
        Подключения на боковой панели
        Аудиовход (3,5 мм)

      • Комфорт

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Канал возврата аудиосигнала
        • Автоматическое назначение аудиовходов
        • Переход в режим ожидания одним нажатием
        • Сквозное дистанционное управление
        Возможности HDMI
        • Реверсивный звуковой канал (ARC)
        • Тип содержимого

      • Дизайн

        Крепление на стене
        Да

      • Питание

        Источник питания
        • 110-240 В
        • 50 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        • Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов
        • Чернила на основе сои

      • Размеры

        Основное устройство (Ш x В x Г)
        1035 x 70 x 156  миллиметра
        Вес основного устройства
        4,18  кг
        Сабвуфер (Ш x В x Г)
        200 x 510 x 200  миллиметра
        Вес сабвуфера
        5  кг
        Размеры упаковки (Ш x В x Г):
        765 x 260 x 371  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        16  кг

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Шнур питания
        • Пульт ДУ
        • Юридическая информация и сведения о безопасности
        • Торговые марки
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 65797 0
        Вес брутто
        13,54  кг
        высота
        37,1  см
        Длина
        76,5  см
        Вес нетто
        9,4  кг
        Количество потребительских упаковок
        1
        Вес упаковки
        4,14  кг
        ширина
        26  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        26  см
        EAN
        87 12581 65797 0
        Вес брутто
        13,54  кг
        высота
        37,1  см
        Вес нетто
        9,4  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        4,14  кг
        Тип размещения на полке
        Укладка
        ширина
        76,5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        15,55  см
        высота
        7,17  см
        Вес
        3,84  кг
        ширина
        103,4  см

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарея типа AAA — 2 шт.
      • Шнур питания
      • Пульт ДУ
      • Юридическая информация и сведения о безопасности
      • Торговые марки
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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