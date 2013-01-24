Эффект объемного звука по запросу благодаря съемным беспроводным АС

Ощутите эффект объемного звука. Просто снимите беспроводные АС с основного корпуса саундбара, установите их позади себя и наслаждайтесь полноценным объемным 5.1-канальным звуком при просмотре фильмов или во время игр. А когда захотите послушать музыку или посмотреть телепередачи, просто снова закрепите АС на саундбаре. Благодаря уникальной беспроводной аудиотехнологии и АС объемного звучания, которые работают на собственной частоте, никаких сетевых помех не возникает. В результате вы получаете полномасштабную беспроводную звуковую систему для музыки и фильмов с великолепным качеством звука.