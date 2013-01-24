Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Philips Sonicare Sensiflex

Зубная щетка на аккумуляторах

HX1610/02
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Двойная очистка Двойная очистка Двойная очистка
    -{discount-value}

    Philips Sonicare Sensiflex Зубная щетка на аккумуляторах

    HX1610/02
    Общая оценка / 5

    Двойная очистка

    Доказано, что электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1610 чистит зубы лучше по сравнению с обычной зубной щеткой, а система двойной очистки удаляет налет с поверхности зубов и очищает труднодоступные межзубные промежутки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare Sensiflex Зубная щетка на аккумуляторах

    Двойная очистка

    Доказано, что электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1610 чистит зубы лучше по сравнению с обычной зубной щеткой, а система двойной очистки удаляет налет с поверхности зубов и очищает труднодоступные межзубные промежутки. Узнать обо всех преимуществах

    Двойная очистка

    Доказано, что электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1610 чистит зубы лучше по сравнению с обычной зубной щеткой, а система двойной очистки удаляет налет с поверхности зубов и очищает труднодоступные межзубные промежутки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare Sensiflex Зубная щетка на аккумуляторах

    Двойная очистка

    Доказано, что электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1610 чистит зубы лучше по сравнению с обычной зубной щеткой, а система двойной очистки удаляет налет с поверхности зубов и очищает труднодоступные межзубные промежутки. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все sensiflex

      Двойная очистка

      Уникальная электрическая зубная щетка

      • 1 режим
      Очищает видимую поверхность зубов

      Очищает видимую поверхность зубов

      Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.

      Возвращает зубам естественную белизну

      Возвращает зубам естественную белизну

      Обеспечивает оптимальное давление при чистке

      Обеспечивает оптимальное давление при чистке

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Время зарядки
        16  часов
        Длина шнура
        1,16  м
        Насадка для зубной щетки состоит из 2-х движущихся элементов
        Чистящая насадка совершает 15 000 движений в минуту.
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        25  минут(ы)
        потребляемая мощность
        2,9  Вт

      • В комплекте

        Зарядная база со стержнями для хранения насадок для зубной щетки
        Да

      • Качество чистки

        Насадки
        1

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии