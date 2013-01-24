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Двойная очистка
Доказано, что электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1610 чистит зубы лучше по сравнению с обычной зубной щеткой, а система двойной очистки удаляет налет с поверхности зубов и очищает труднодоступные межзубные промежутки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Двойная очистка
Доказано, что электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1610 чистит зубы лучше по сравнению с обычной зубной щеткой, а система двойной очистки удаляет налет с поверхности зубов и очищает труднодоступные межзубные промежутки. Узнать обо всех преимуществах
Двойная очистка
Доказано, что электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1610 чистит зубы лучше по сравнению с обычной зубной щеткой, а система двойной очистки удаляет налет с поверхности зубов и очищает труднодоступные межзубные промежутки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Двойная очистка
Доказано, что электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1610 чистит зубы лучше по сравнению с обычной зубной щеткой, а система двойной очистки удаляет налет с поверхности зубов и очищает труднодоступные межзубные промежутки. Узнать обо всех преимуществах
Технические характеристики
В комплекте
Качество чистки