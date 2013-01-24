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Philips Sonicare Sensiflex

Зубная щетка на аккумуляторах

HX1620
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Возвращает зубам естественную белизну Возвращает зубам естественную белизну Возвращает зубам естественную белизну
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    Philips Sonicare Sensiflex Зубная щетка на аккумуляторах

    HX1620
    Общая оценка / 5

    Возвращает зубам естественную белизну

    Улыбайтесь на здоровье! Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1620? Система двойного действия насадки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare Sensiflex Зубная щетка на аккумуляторах

    Возвращает зубам естественную белизну

    Улыбайтесь на здоровье! Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1620? Система двойного действия насадки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой. Узнать обо всех преимуществах

    Возвращает зубам естественную белизну

    Улыбайтесь на здоровье! Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1620? Система двойного действия насадки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare Sensiflex Зубная щетка на аккумуляторах

    Возвращает зубам естественную белизну

    Улыбайтесь на здоровье! Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1620? Система двойного действия насадки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой. Узнать обо всех преимуществах

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      Возвращает зубам естественную белизну

      Зубная щетка для белоснежной улыбки

      • 1 режим
      Очищает видимую поверхность зубов

      Очищает видимую поверхность зубов

      Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.

      Система защиты эмали и десен

      Система защиты эмали и десен

      Запатентованная система защиты десен Philips Sonicare Gum Protection обеспечивает оптимальное давление при чистке

      Возвращает зубам естественную белизну

      Возвращает зубам естественную белизну

      Регулируется для обеспечения оптимального давления при чистке

      Регулируется для обеспечения оптимального давления при чистке

      Технические характеристики

      • Качество чистки

        Насадки
        1

      • В комплекте

        Зарядная база со стержнями для хранения насадок для зубной щетки
        Да

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Время зарядки
        16  часов
        Длина шнура
        1,16  м
        Насадка для зубной щетки состоит из 2-х движущихся элементов
        Чистящая насадка совершает 15 000 движений в минуту.
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        25  минут(ы)
        потребляемая мощность
        2,9  Вт

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