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Возвращает зубам естественную белизну
Улыбайтесь на здоровье! Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1620? Система двойного действия насадки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Возвращает зубам естественную белизну
Улыбайтесь на здоровье! Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1620? Система двойного действия насадки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой. Узнать обо всех преимуществах
Возвращает зубам естественную белизну
Улыбайтесь на здоровье! Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1620? Система двойного действия насадки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Возвращает зубам естественную белизну
Улыбайтесь на здоровье! Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1620? Система двойного действия насадки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой. Узнать обо всех преимуществах
Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.
Запатентованная система защиты десен Philips Sonicare Gum Protection обеспечивает оптимальное давление при чистке
Качество чистки
В комплекте
Технические характеристики