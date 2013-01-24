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Philips Sonicare 1600-Series

Зубная щетка на аккумуляторах

HX1630/02
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Мягкое обращение с деснами и жесткое - с зубным налетом Мягкое обращение с деснами и жесткое - с зубным налетом Мягкое обращение с деснами и жесткое - с зубным налетом
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    Philips Sonicare 1600-Series Зубная щетка на аккумуляторах

    HX1630/02
    Общая оценка / 5

    Мягкое обращение с деснами и жесткое - с зубным налетом

    Десны — это важная часть полости рта. Поэтому новая электрическая зубная щетка Philips HX1630 на аккумуляторах оснащена запатентованной системой защиты десен, которая обеспечивает оптимальное давление при чистке. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Sonicare 1600-Series Зубная щетка на аккумуляторах

    Мягкое обращение с деснами и жесткое - с зубным налетом

    Десны — это важная часть полости рта. Поэтому новая электрическая зубная щетка Philips HX1630 на аккумуляторах оснащена запатентованной системой защиты десен, которая обеспечивает оптимальное давление при чистке. Узнать обо всех преимуществах

    Мягкое обращение с деснами и жесткое - с зубным налетом

    Десны — это важная часть полости рта. Поэтому новая электрическая зубная щетка Philips HX1630 на аккумуляторах оснащена запатентованной системой защиты десен, которая обеспечивает оптимальное давление при чистке. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare 1600-Series Зубная щетка на аккумуляторах

    Мягкое обращение с деснами и жесткое - с зубным налетом

    Десны — это важная часть полости рта. Поэтому новая электрическая зубная щетка Philips HX1630 на аккумуляторах оснащена запатентованной системой защиты десен, которая обеспечивает оптимальное давление при чистке. Узнать обо всех преимуществах

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      Уникальная электрическая зубная щетка

      • 1 режим
      Система защиты эмали и десен

      Система защиты эмали и десен

      Запатентованная система защиты десен Philips Sonicare Gum Protection обеспечивает оптимальное давление при чистке

      Очищает видимую поверхность зубов

      Очищает видимую поверхность зубов

      Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.

      Таймер на 2 минуты

      Таймер на 2 минуты

      Стоматологи рекомендуют чистить зубы в течение двух минут.

      Индикатор зарядки

      Индикатор зарядки

      Загорается при правильной зарядке.

      Обеспечивает оптимальное давление при чистке

      Обеспечивает оптимальное давление при чистке

      Возвращает зубам естественную белизну

      Возвращает зубам естественную белизну

      Технические характеристики

      • Дополнительные функции

        Бесплатно прилагается одна дополнительная насадка для зубной щетки
        Да
        Таймер на две минуты
        Да
        Индикатор зарядки
        Да

      • Технические характеристики

        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        25  минут(ы)
        Время зарядки
        16  часов
        Аккумулятор
        NiCd
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц
        потребляемая мощность
        2,9  Вт
        Насадка для зубной щетки состоит из 2-х движущихся элементов
        Чистящая насадка совершает 15 000 движений в минуту.
        Длина шнура
        1,16  м

      • Аксессуары в комплекте

        Насадка для зубной щетки
        1
        Зарядная база со стержнями для хранения насадок для зубной щетки
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры F-box (Д x Г x В)
        117 x 82 x 225  миллиметра
        Вес F-Box
        339
        Размеры A-box
        261 x 247 x 247  миллиметра
        Вес A-Box
        2354  г
        Количество в A-box
        6

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