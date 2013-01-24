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Philips Sonicare PowerUp

Электрическая звуковая зубная щетка

HX3110/00
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Более эффективное удаление налета* Более эффективное удаление налета* Более эффективное удаление налета*
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    Philips Sonicare PowerUp Электрическая звуковая зубная щетка

    HX3110/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Более эффективное удаление налета*

    Электрическая зубная щетка Sonicare так же удобна в использовании, как и обычная зубная щетка, но более эффективно удаляет налет. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare PowerUp Электрическая звуковая зубная щетка

    Более эффективное удаление налета*

    Электрическая зубная щетка Sonicare так же удобна в использовании, как и обычная зубная щетка, но более эффективно удаляет налет. Узнать обо всех преимуществах

    Более эффективное удаление налета*

    Электрическая зубная щетка Sonicare так же удобна в использовании, как и обычная зубная щетка, но более эффективно удаляет налет. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare PowerUp Электрическая звуковая зубная щетка

    Более эффективное удаление налета*

    Электрическая зубная щетка Sonicare так же удобна в использовании, как и обычная зубная щетка, но более эффективно удаляет налет. Узнать обо всех преимуществах

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      Более эффективное удаление налета*

      *По сравнению с обычной зубной щеткой

      • 1 режим
      • 1 чистящая насадка
      Технология Sonic

      Технология Sonic

      Совершает больше чистящих движений за 1 день, чем Ваша обычная зубная щетка за месяц. Около 15 000 чистящих движений в минуту.

      Простота использования

      Простота использования

      Тонкая эргономичная ручка обеспечивает удобство использования — как и при использовании обычной зубной щетки.

      Снижает риск возникновения кариеса

      Снижает риск возникновения кариеса

      Ежедневная чистка зубов дважды в день снижает риск возникновения кариеса

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических скоб (при чистке скоб чистящая насадка изнашивается быстрее замещений дефектов зубов пломб, коронок, коронок с покровными фасетками) и зубодесневых карманов.

      Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

      Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

      Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Привычные чистящие движения — как и при использовании обычной зубной щетки.

      Привычные чистящие движения — как и при использовании обычной зубной щетки.

      Привычные чистящие движения и форма насадки, как у обычной зубной щетки в сочетании с 15 000 чистящих движений в минуту обеспечивают наиболее эффективную чистку.

      Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

      Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

      Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Зеленая мята

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • В комплекте

        Щетки
        1 PowerUp
        Зарядное устройство
        1
        Насадки
        1 стандартная насадка ProResults

      • Качество чистки

        Высокое качество
        Эффективное удаление налета
        Скорость
        До 15 000 чистящих движений в минуту
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен
        Эффект осветления
        Помогает вернуть зубам естественную белизну
        Таймер
        SmarTimer

      • Питание

        Напряжение
        110—220 В

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Ручка
        • Изящный эргономичный дизайн
        • Прорезиненная ручка для удобства пользования
        Время работы батареи
        До 2 недель

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор

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