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Philips Sonicare Essence

Зубная щетка Sonicare, работа от батарей

HX5551/02
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Лучшее очищение даже в труднодоступных местах Лучшее очищение даже в труднодоступных местах Лучшее очищение даже в труднодоступных местах
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    Philips Sonicare Essence Зубная щетка Sonicare, работа от батарей

    HX5551/02
    Общая оценка / 5

    Лучшее очищение даже в труднодоступных местах

    Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного чистящего эффекта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Sonicare Essence Зубная щетка Sonicare, работа от батарей

    Лучшее очищение даже в труднодоступных местах

    Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного чистящего эффекта. Узнать обо всех преимуществах

    Лучшее очищение даже в труднодоступных местах

    Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного чистящего эффекта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare Essence Зубная щетка Sonicare, работа от батарей

    Лучшее очищение даже в труднодоступных местах

    Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного чистящего эффекта. Узнать обо всех преимуществах

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      Лучшее очищение даже в труднодоступных местах

      • 1 режим
      • 1 чистящая насадка
      Простое включение, чтобы быстро привыкнуть к Sonicare

      Простое включение, чтобы быстро привыкнуть к Sonicare

      Эта функция постепенно, в течение первых 12 чисток, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию Sonicare.

      SmarTimer обеспечивает чистку зубов в течение двух минут

      SmarTimer обеспечивает чистку зубов в течение двух минут

      Таймер на 2 минуты обеспечивает рекомендуемое стоматологами время чистки

      Оповещает о необходимости зарядки аккумулятора

      Оповещает о необходимости зарядки аккумулятора

      Аккумулятор обеспечивает работу щетки без подзарядки до 2 недель при чистке зубов 2 раза в день по 2 минуты.

      Таймер с 30-секундным интервалом Quadpacer обеспечивает тщательную чистку

      Таймер с 30-секундным интервалом Quadpacer обеспечивает тщательную чистку

      Запатентованная технология Sonic

      Секрет запатентованной звуковой технологии Sonic заключается в уникальной чистящей насадке со щетиной, повторяющей контуры зубов, действие которой дополняют широкие выметающие движения щетинок (31000 чистящих движений в минуту). Благодаря этому возникает динамический поток жидкости, что позволяет добиться исключительного чистящего эффекта. Зубная щетка Sonicare прошла клинические испытания, которые доказали, что ее применение борется с гингивитом, улучшает состояние десен и эффективно удаляет налет от кофе, чая и табака, бережно отбеливая зубы.

      Высокотехнологичная чистящая насадка

      Тонкая наклонная чистящая насадка и щетинки, повторяющие контуры зубов, обеспечивают качественное очищение даже труднодоступных участков полости рта.

      Подставка для хранения насадок

      Удобное хранение дополнительной насадки для зубной щетки

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки

      • В комплекте

        Щетки
        1 Essence
        Насадки
        1 стандартная насадка e-Series
        зарядное устройство
        1
        Дорожный футляр
        1

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Белый

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        • До 62 000 чистящих движений в минуту
        • До 31 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет в 2 раза больше налета*
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен
        Эффект осветления
        Помогает удалять налет естественным образом
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные навинчивающиеся насадки
        Время работы
        До 2 недель
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        • Эргономичный дизайн
        • Прорезиненная ручка для удобства пользования

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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