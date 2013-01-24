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Лучшее очищение даже в труднодоступных местах
Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного чистящего эффекта. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лучшее очищение даже в труднодоступных местах
Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного чистящего эффекта. Узнать обо всех преимуществах
Лучшее очищение даже в труднодоступных местах
Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного чистящего эффекта. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лучшее очищение даже в труднодоступных местах
Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного чистящего эффекта. Узнать обо всех преимуществах
Эта функция постепенно, в течение первых 12 чисток, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию Sonicare.
Таймер на 2 минуты обеспечивает рекомендуемое стоматологами время чистки
Аккумулятор обеспечивает работу щетки без подзарядки до 2 недель при чистке зубов 2 раза в день по 2 минуты.
Секрет запатентованной звуковой технологии Sonic заключается в уникальной чистящей насадке со щетиной, повторяющей контуры зубов, действие которой дополняют широкие выметающие движения щетинок (31000 чистящих движений в минуту). Благодаря этому возникает динамический поток жидкости, что позволяет добиться исключительного чистящего эффекта. Зубная щетка Sonicare прошла клинические испытания, которые доказали, что ее применение борется с гингивитом, улучшает состояние десен и эффективно удаляет налет от кофе, чая и табака, бережно отбеливая зубы.
Тонкая наклонная чистящая насадка и щетинки, повторяющие контуры зубов, обеспечивают качественное очищение даже труднодоступных участков полости рта.
Удобное хранение дополнительной насадки для зубной щетки
Режимы
В комплекте
Дизайн и отделка
Качество чистки
Удобство использования
Технические характеристики
Питание
Обслуживание