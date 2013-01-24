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Philips Sonicare HydroClean

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX6002
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Тщательная очистка межзубного пространства Тщательная очистка межзубного пространства Тщательная очистка межзубного пространства
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    Philips Sonicare HydroClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX6002
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Тщательная очистка межзубного пространства

    Уникальная конструкция чистящей насадки помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare HydroClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Тщательная очистка межзубного пространства

    Уникальная конструкция чистящей насадки помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках. Узнать обо всех преимуществах

    Тщательная очистка межзубного пространства

    Уникальная конструкция чистящей насадки помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare HydroClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Тщательная очистка межзубного пространства

    Уникальная конструкция чистящей насадки помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве

      Тщательная очистка межзубного пространства

      • 2 шт. в упаковке

      Сменная насадка

      Удобная установка насадки и очистка ручки щетки

      Индикаторные щетинки обеспечивают эффективность чистки

      По индикаторным щетинкам можно легко определить, когда необходимо заменить насадку. Через три месяца регулярного использования щетинки изнашиваются, и эффективность чистки снижается. Меняйте насадки каждые 3 месяца.

      Hydroguides помогает удалить налет и частицы пищи

      HydroGuides используется совместно с запатентованной звуковой технологией для направления зубной пасты и воды в промежутки между зубами, что облегчает чистку в данных тесных промежутках. Это не заменяет использование зубной нити, но обеспечивает лучшую очистку межзубных промежутков.

      Дизайн насадки увеличивает звуковую вибрацию

      Благодаря продуманному дизайну и высокой точности конструкции сменные насадки Philips Sonicare в сочетании с запатентованной звуковой технологией и несколькими режимами чистки на выбор гарантируют тщательную чистку.

      Технические характеристики

      • В комплекте

        Гигиенический колпачок
        1 pcs

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки для чистящих насадок
        21,6 в x 7,0 ш x 2,2 г cm
        Вес упаковки для чистящих насадок
        0.056 kg

      • Удобство использования

        Подходит для этих моделей
        • FlexCare+
        • FlexCare
        • HealthyWhite
        • HydroClean
        • EasyClean
        • DiamondClean

      • Технические характеристики

        Замена
        Когда требуется замена, индикаторные щетинки тускнеют.
        Время работы
        Для получения оптимальных результатов насадку на зубную щетку рекомендуется менять каждые три месяца.

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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