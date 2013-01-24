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Тщательная очистка межзубного пространства
Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6003/05 помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тщательная очистка межзубного пространства
Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6003/05 помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках. Узнать обо всех преимуществах
Тщательная очистка межзубного пространства
Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6003/05 помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тщательная очистка межзубного пространства
Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6003/05 помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках. Узнать обо всех преимуществах
HX6511/02
HX6512/59
Удобная установка насадки и очистка ручки щетки
Благодаря продуманному дизайну и высокой точности конструкции сменные насадки Philips Sonicare в сочетании с запатентованной звуковой технологией и несколькими режимами чистки на выбор гарантируют тщательную чистку.
По индикаторным щетинкам можно легко определить, когда необходимо заменить насадку. Через три месяца регулярного использования щетинки изнашиваются, и эффективность чистки снижается. Меняйте насадки каждые 3 месяца.
HydroGuides используется совместно с запатентованной звуковой технологией для направления зубной пасты и воды в промежутки между зубами, что облегчает чистку в данных тесных промежутках. Это не заменяет использование зубной нити, но обеспечивает лучшую очистку межзубных промежутков.
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
В комплекте