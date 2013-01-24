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Philips Sonicare ProResults

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX6011
Sonicare
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Общая оценка / 5
Sonicare
  • Превосходные характеристики.* Гарантированное качество. Превосходные характеристики.* Гарантированное качество. Превосходные характеристики.* Гарантированное качество.
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    Philips Sonicare ProResults Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX6011
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Превосходные характеристики.* Гарантированное качество.

    Насадка Philips Sonicare ProResults — одна из самых знаменитых насадок Sonicare. Идеальное и доступное решение для всех пользователей, готовых по достоинству оценить непревзойденное качество чистки с технологией Sonicare. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Sonicare ProResults Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Превосходные характеристики.* Гарантированное качество.

    Насадка Philips Sonicare ProResults — одна из самых знаменитых насадок Sonicare. Идеальное и доступное решение для всех пользователей, готовых по достоинству оценить непревзойденное качество чистки с технологией Sonicare. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Превосходные характеристики.* Гарантированное качество.

      Непревзойденные результаты по отличной цене

      • 1 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Чистка всей поверхности
      Philips Sonicare обеспечивает оптимальный результат

      Philips Sonicare обеспечивает оптимальный результат

      Насадка Philips Sonicare отличается особой формой щетинок, которые повторяют форму зубов и очищают даже самые труднодоступные участки.

      Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Насадка удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию

      Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию

      Чистящие насадки Philips Sonicare — важная составляющая нашей технологии, основанной на 31 000 колебательных движений в минуту, совершаемых с высокой частотой и амплитудой. Наша непревзойденная звуковая технология передает импульсы от ручки до кончика чистящей насадки. Это создает динамический поток жидкости, который эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

      Технические характеристики

      • В комплекте

        Насадки
        1 стандартная насадка ProResults

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • HealthyWhite+
        • 2 Series борется с налетом
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Обычный
        цвет
        Белый
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Размер
        стандартный

      • Польза для здоровья

        Удаление налета
        Удаляет до 2 раз больше налета*

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

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          • по сравнению с обычной зубной щеткой