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Philips Sonicare ProResults

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX6013/05
Sonicare
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Общая оценка / 5
Sonicare
  • Превосходные характеристики.* Гарантированное качество. Превосходные характеристики.* Гарантированное качество. Превосходные характеристики.* Гарантированное качество.
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    Philips Sonicare ProResults Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX6013/05
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Превосходные характеристики.* Гарантированное качество.

    Насадка Philips Sonicare ProResults — одна из самых знаменитых насадок Sonicare. Идеальное и доступное решение для всех пользователей, готовых по достоинству оценить непревзойденное качество чистки с технологией Sonicare. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Sonicare ProResults Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Превосходные характеристики.* Гарантированное качество.

    Насадка Philips Sonicare ProResults — одна из самых знаменитых насадок Sonicare. Идеальное и доступное решение для всех пользователей, готовых по достоинству оценить непревзойденное качество чистки с технологией Sonicare. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходные характеристики.* Гарантированное качество.

      Непревзойденные результаты по отличной цене

      • 3 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Чистка всей поверхности
      Philips Sonicare обеспечивает оптимальный результат

      Philips Sonicare обеспечивает оптимальный результат

      Насадка Philips Sonicare отличается особой формой щетинок, которые повторяют форму зубов и очищают даже самые труднодоступные участки.

      Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Насадка удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

      Технические характеристики

      • В комплекте

        Насадки
        3 стандартные насадки ProResults

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • HealthyWhite+
        • 2 Series борется с налетом
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Средний
        цвет
        Белый
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Размер
        стандартный

      • Польза для здоровья

        Удаление налета
        Удаляет до 2 раз больше налета*

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

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