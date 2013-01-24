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Philips Sonicare For Kids

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX6044/33
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Превосходная очистка за несколько секунд.* Превосходная очистка за несколько секунд.* Превосходная очистка за несколько секунд.*
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    Philips Sonicare For Kids Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX6044/33
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Превосходная очистка за несколько секунд.*

    Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare For Kids Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Превосходная очистка за несколько секунд.*

    Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходная очистка за несколько секунд.*

    Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare For Kids Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Превосходная очистка за несколько секунд.*

    Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходная очистка за несколько секунд.*

      Чистка и защита растущих зубов (для детей от 7 лет)

      • 4 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Бережная чистка для детских зубов
      Возраст: 7+

      Возраст: 7+

      Стандартная насадка для зубной щетки Philips Sonicare For Kids отличается особой формой и мягкостью щетинок, которые повторяют форму зубов детей от 7 лет и обеспечивают бережную чистку. Прорезиненная задняя часть насадки обеспечивает более безопасную и комфортную чистку. Доступны насадки меньшего размера для детей от 4 лет.

      До 75 % более эффективная чистка по сравнению с обычной зубной щеткой

      До 75 % более эффективная чистка по сравнению с обычной зубной щеткой

      Клинические исследования доказали более высокую эффективность чистящих насадок Philips Sonicare For Kids в удалении налета по сравнению с обычными зубными щетками. Зубы вашего ребенка будут лучше защищены от кариеса, а посещение стоматолога станет гораздо приятнее. Более эффективный уход гарантирован — или мы вернем деньги.

      Превосходная очистка и максимальная эффективность

      Превосходная очистка и максимальная эффективность

      Звуковая щетка обеспечивает максимум эффективности за короткий промежуток времени, в течение которого ребенок чистит зубы. Она помогает прививать здоровые привычки и улучшать технику чистки зубов.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Насадки для зубной щетки Philips Sonicare For Kids можно снимать и снова устанавливать на щетку, надежную фиксируя их, что значительно упрощает процесс очистки и обслуживания.

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

      Технические характеристики

      • В комплекте

        Насадки
        4 стандартные насадки For Kids

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • HealthyWhite+
        • For Kids

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Средняя
        цвет
        Aqua
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Размер
        стандартный
        Материал насадки щетки
        Без бисфенола-А

      • Польза для здоровья

        Удаление налета
        Удаляет до 75 % больше налета*

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

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          • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

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