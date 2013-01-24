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Philips Sonicare Sensitive

Мини-насадки для звуковой зубной щетки

HX6082/07
Sonicare
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Общая оценка / 5
Sonicare
  • Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт. Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт. Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.
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    Philips Sonicare Sensitive Мини-насадки для звуковой зубной щетки

    HX6082/07
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.

    Чистящая насадка Philips Sonicare Sensitive — идеальное решение для бережной и деликатной чистки зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Sonicare Sensitive Мини-насадки для звуковой зубной щетки

    Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.

    Чистящая насадка Philips Sonicare Sensitive — идеальное решение для бережной и деликатной чистки зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.

      Тщательная чистка для чувствительных зубов и десен

      • 2 шт. в упаковке
      • Компактный размер
      • Сменные
      • Для чувствительных десен и зубов
      Благодаря инновационному дизайну щетинки бережно очищают и эффективно удаляют налет

      Благодаря инновационному дизайну щетинки бережно очищают и эффективно удаляют налет

      Чистящие насадки Philips Sonicare оснащены ультрамягкими щетинками, которые обеспечивают бережную и эффективную чистку зубов. Оптимальная длина и расположение щетинок гарантируют бережное воздействие. Кроме того, доступны насадки меньшего размера для более тщательной чистки.

      Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

      Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

      Клинические исследования доказали более высокую эффективность чистящих насадок Philips Sonicare Sensitive в борьбе с налетом по сравнению с обычными зубными щетками.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

      Технические характеристики

      • В комплекте

        Насадки
        2 мини-насадки, бережная чистка

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series борется с налетом
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Ультрамягкие
        цвет
        Белый
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Размер
        Компактный

      • Польза для здоровья

        Удаление налета
        Помогает удалить налет

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца

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