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Формируйте у детей полезные привычки
Новая электрическая зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth® подключается к обучающему приложению, что помогает научить ребенка чистить зубы самостоятельно. Узнать обо всех преимуществах
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Формируйте у детей полезные привычки
Новая электрическая зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth® подключается к обучающему приложению, что помогает научить ребенка чистить зубы самостоятельно. Узнать обо всех преимуществах
Дети получают подарки для своего друга Спаркли, чтобы он оставался довольным и не болел, а также награды и значки — все это помогает поддерживать их интерес. Отдельная панель управления в приложении позволяет родителям следить за тем, как ребенок справляется с чисткой, а также настраивать сроки обучения и средства поощрения. По результатам опроса 98 % родителей подтвердили, что дети дольше и эффективнее чистят зубы*.
Спаркли помогает детям использовать приложение: дети учатся тщательно чистить каждую зону полости рта на его примере.
Благодаря подключению по беспроводной технологии Bluetooth® к мобильному устройству дети могут использовать обучающее приложение во время чистки зубов. Данные о времени чистки передаются с зубной щетки в приложение.
Динамический поток жидкости проникает в межзубные промежутки и вдоль линии десен, обеспечивая эффективное и бережное очищение.
Продолжительность чистки постепенно увеличивается на протяжении 90 дней. В результате развивается привычка чистить зубы в течение двух минут (в соответствии с рекомендациями стоматологов).**
Идеальное решение для каждого. Насадки стандартного или компактного размера идеально подходят для детей от 4 лет.
Оптимальный уровень интенсивности: бережный режим для малышей и режим большей интенсивности для детей старшего возраста.
С помощью сменных наклеек дети смогут создать свой дизайн зубной щетки.
KidPacer вдохновляет малышей на эффективную чистку зубов в течение двух минут (в соответствии с рекомендациями стоматологов).
Даже самые маленькие дети могут самостоятельно перемещать щетку.
Дополнительная защита для детских зубов и безопасная бережная чистка.
Режимы
В комплекте
Дизайн и отделка
Качество чистки
Удобство использования
Совместимость
Технические характеристики
Питание
Обслуживание
CRP241/01