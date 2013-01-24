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Philips Sonicare HealthyWhite

Электрическая зубная щетка

HX6711/02
Sonicare
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Общая оценка / 5
Sonicare
  • Для белых и здоровых зубов Для белых и здоровых зубов Для белых и здоровых зубов
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    Philips Sonicare HealthyWhite Электрическая зубная щетка

    HX6711/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для белых и здоровых зубов

    Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite HX6711/02 удаляет потемнения с поверхности эмали всего за две недели при использовании режима Clean & White (Чистка и Осветление). Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Sonicare HealthyWhite Электрическая зубная щетка

    Для белых и здоровых зубов

    Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite HX6711/02 удаляет потемнения с поверхности эмали всего за две недели при использовании режима Clean & White (Чистка и Осветление). Узнать обо всех преимуществах

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      Для белых и здоровых зубов

      Уникальная зубная щетка для белоснежной улыбки

      • 2 режима
      • 1 чистящая насадка
      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

      Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

      Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

      Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

      Режимы Clean (Чистка) и White (Осветление): удаление потемнений эмали

      Режимы Clean (Чистка) и White (Осветление): удаление потемнений эмали

      2 минуты в режиме Clean (Чистка) и дополнительно 30 секунд в режиме White (Осветление) для чистки передних зубов. Удаляет зубной налет от кофе, чая, табака и красного вина. Осветляет зубы до 2 тонов всего за две недели.*

      Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

      Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

      Лучшая модель щетки с функцией "Осветление" в линейке Philips Sonicare: помогает эффективно удалить налет и поверхностные потемнения, чтобы ваша улыбка всегда оставалась сияющей.

      Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Запатентованная технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Clean & White (Чистка и Осветление)
        2 минуты в режиме чистки + 30 секунд в режиме осветления

      • В комплекте

        Щетки
        1 HealthyWhite
        Насадки
        1 стандартная насадка ProResults
        зарядное устройство
        1

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Ярко-зеленый

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет до 90 % пятен*
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен
        Эффект осветления
        Осветляет зубы до 2 тонов
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 3 недель**
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        • Изящный эргономичный дизайн
        • Прорезиненная ручка для удобства пользования

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 3 недель**

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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            • по сравнению с обычной зубной щеткой
            • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)