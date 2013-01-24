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Для белых и здоровых зубов
Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite удаляет зубной налет всего за две недели при регулярном использовании режима Clean & White (Чистка и отбеливание). Узнать обо всех преимуществах
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Для белых и здоровых зубов
Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite удаляет зубной налет всего за две недели при регулярном использовании режима Clean & White (Чистка и отбеливание). Узнать обо всех преимуществах
Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.
2 минуты в режиме Clean (Чистка) и дополнительно 30 секунд в режиме White (Отбеливание) для обработки передних зубов. Удаляет зубной налет от кофе, чая, табака и красного вина. Осветляет зубы до 2 тонов всего за две недели.*
Зубная щетка Philips Sonicare с режимом деликатной чистки для тщательного, но деликатного очищения чувствительных зубов и десен
Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.
Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.
Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических конструкций (в этом случае чистящая насадка изнашивается быстрее), конструкций для реставрации зубов (пломб, коронок, виниров) и зубодесневых карманов.
Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.
Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки
Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно
Для ежедневной тщательной чистки. Поддержание результата после процедуры осветления.
Режимы
В комплекте
Дизайн и отделка
Качество чистки
Удобство использования
Технические характеристики
Питание
Обслуживание
CRP241/01