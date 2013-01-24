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Philips Sonicare HealthyWhite

Электрическая звуковая зубная щетка

HX6781/02
Sonicare
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Общая оценка / 5
Sonicare
  • Для белых и здоровых зубов Для белых и здоровых зубов Для белых и здоровых зубов
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    Philips Sonicare HealthyWhite Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6781/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для белых и здоровых зубов

    Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют белизной. HealthyWhite удаляет зубной налет всего за две недели регулярного использования режимов чистки и отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Sonicare HealthyWhite Электрическая звуковая зубная щетка

    Для белых и здоровых зубов

    Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют белизной. HealthyWhite удаляет зубной налет всего за две недели регулярного использования режимов чистки и отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

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      Для белых и здоровых зубов

      • 3 режима
      • 1 чистящая насадка
      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

      Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

      Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

      Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических конструкций (в этом случае чистящая насадка изнашивается быстрее), конструкций для реставрации зубов (пломб, коронок, виниров) и зубодесневых карманов.

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

      Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

      Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

      Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

      Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали

      Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали

      2 минуты в режиме Clean (Чистка) и дополнительно 30 секунд в режиме White (Отбеливание) для обработки передних зубов. Удаляет зубной налет от кофе, чая, табака и красного вина. Осветляет зубы до 2 тонов всего за две недели.*

      Режим Sensitive (Деликатная чистка): бережная чистка зубов и десен

      Режим Sensitive (Деликатная чистка): бережная чистка зубов и десен

      Зубная щетка Philips Sonicare с режимом деликатной чистки для тщательного, но деликатного очищения чувствительных зубов и десен

      Режим чистки: стандартный двухминутный режим

      Для ежедневной тщательной чистки. Поддержание результата после процедуры осветления.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Sensitive (Деликатная чистка)
        Бережная чистка зубов и десен
        Clean & White (Чистка и отбеливание)
        2 минуты в режиме чистки + 30 секунд в режиме отбеливания

      • В комплекте

        Щетки
        1 HealthyWhite
        Насадки
        1 стандартная насадка ProResults
        зарядное устройство
        1
        Дорожный футляр
        1

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Матовый белый

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет до 90 % пятен*
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен
        Эффект осветления
        Осветляет зубы до 2 тонов
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 3 недель**
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        • Изящный эргономичный дизайн
        • Прорезиненная ручка для удобства пользования

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 3 недель**

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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            • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)
            • по сравнению с обычной зубной щеткой