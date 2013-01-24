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Philips Sonicare FlexCare+

Электрическая звуковая зубная щетка

HX6921/02
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Полноценный уход за деснами Полноценный уход за деснами Полноценный уход за деснами
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    Philips Sonicare FlexCare+ Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6921/02
    Общая оценка / 5

    Полноценный уход за деснами

    Благодаря нашей звуковой технологии, сочетающейся с 5 режимами чистки, электрическая зубная щетка FlexCare+ обеспечивает комплексный уход за деснами. Теперь вы можете улучшить состояние десен всего за 2 недели использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Sonicare FlexCare+ Электрическая звуковая зубная щетка

    Полноценный уход за деснами

    Благодаря нашей звуковой технологии, сочетающейся с 5 режимами чистки, электрическая зубная щетка FlexCare+ обеспечивает комплексный уход за деснами. Теперь вы можете улучшить состояние десен всего за 2 недели использования. Узнать обо всех преимуществах

    Полноценный уход за деснами

    Благодаря нашей звуковой технологии, сочетающейся с 5 режимами чистки, электрическая зубная щетка FlexCare+ обеспечивает комплексный уход за деснами. Теперь вы можете улучшить состояние десен всего за 2 недели использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare FlexCare+ Электрическая звуковая зубная щетка

    Полноценный уход за деснами

    Благодаря нашей звуковой технологии, сочетающейся с 5 режимами чистки, электрическая зубная щетка FlexCare+ обеспечивает комплексный уход за деснами. Теперь вы можете улучшить состояние десен всего за 2 недели использования. Узнать обо всех преимуществах

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      Полноценный уход за деснами

      Зубная щетка для бережной чистки зубов и десен

      • 5 режимов
      • 1 чистящая насадка
      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

      Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

      Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

      Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических конструкций (в этом случае чистящая насадка изнашивается быстрее), конструкций для реставрации зубов (пломб, коронок, виниров) и зубодесневых карманов.

      Улучшает состояние десен всего за две недели

      Улучшает состояние десен всего за две недели

      Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

      Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

      Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

      Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

      Пять различных режимов чистки для лучших результатов

      Пять различных режимов чистки для лучших результатов

      Пять режимов включают в себя режим Clean (Чистка) для превосходных результатов за 2 минуты. Режим Sensitive (Деликатная чистка) используется для щадящей, но при этом тщательной чистки, режим Refresh (Освежение) — для быстрой чистки в течение 1 минуты, режим Massage (Массаж) используется для массажа десен, режим Gum Care (Уход за деснами) — для улучшения общего состояния десен.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Gum Care (Уход за деснами)
        Мягкий массаж десен
        Refresh (Экспресс-чистка)
        Режим быстрой чистки в течение 1 минуты
        Sensitive (Деликатная чистка)
        Бережная чистка зубов и десен
        Massage (Массаж)
        Бодрящий массаж

      • В комплекте

        Щетки
        1 FlexCare+
        Насадки
        1 стандартная насадка ProResults
        зарядное устройство
        1
        Ультрафиолетовый дезинфектор
        Нет
        Дорожный футляр
        1

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Белый с небесно-голубым

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет до 83 % налета в труднодоступных участках
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен
        Эффект осветления
        Помогает удалять налет естественным образом
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer
        Датчик давления
        Щетка вибрирует, предупреждая пользователя

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 3 недель**
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        • Изящный эргономичный дизайн
        • Прорезиненная ручка для удобства пользования
        Дисплей
        Дисплей с подсветкой

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 3 недель**

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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            • Кишечная палочка, стрептококк и вирус простого герпеса
            • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)