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Полноценный уход за деснами
Благодаря нашей звуковой технологии, сочетающейся с 5 режимами чистки, электрическая зубная щетка FlexCare+ обеспечивает комплексный уход за деснами. Теперь вы можете улучшить состояние десен всего за 2 недели использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полноценный уход за деснами
Благодаря нашей звуковой технологии, сочетающейся с 5 режимами чистки, электрическая зубная щетка FlexCare+ обеспечивает комплексный уход за деснами. Теперь вы можете улучшить состояние десен всего за 2 недели использования. Узнать обо всех преимуществах
Полноценный уход за деснами
Благодаря нашей звуковой технологии, сочетающейся с 5 режимами чистки, электрическая зубная щетка FlexCare+ обеспечивает комплексный уход за деснами. Теперь вы можете улучшить состояние десен всего за 2 недели использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полноценный уход за деснами
Благодаря нашей звуковой технологии, сочетающейся с 5 режимами чистки, электрическая зубная щетка FlexCare+ обеспечивает комплексный уход за деснами. Теперь вы можете улучшить состояние десен всего за 2 недели использования. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.
Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.
Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.
Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических конструкций (в этом случае чистящая насадка изнашивается быстрее), конструкций для реставрации зубов (пломб, коронок, виниров) и зубодесневых карманов.
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.
Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки
Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно
Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.
Пять режимов включают в себя режим Clean (Чистка) для превосходных результатов за 2 минуты. Режим Sensitive (Деликатная чистка) используется для щадящей, но при этом тщательной чистки, режим Refresh (Освежение) — для быстрой чистки в течение 1 минуты, режим Massage (Массаж) используется для массажа десен, режим Gum Care (Уход за деснами) — для улучшения общего состояния десен.
Режимы
В комплекте
Дизайн и отделка
Качество чистки
Удобство использования
Технические характеристики
Питание
Обслуживание
CRP241/01