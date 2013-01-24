Пять различных режимов чистки для лучших результатов

Пять режимов включают в себя режим Clean (Чистка) для превосходных результатов за 2 минуты. Режим Sensitive (Деликатная чистка) используется для щадящей, но при этом тщательной чистки, режим Refresh (Освежение) — для быстрой чистки в течение 1 минуты, режим Massage (Массаж) используется для массажа десен, режим Gum Care (Уход за деснами) — для улучшения общего состояния десен.