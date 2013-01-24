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Philips Sonicare FlexCare

Электрическая звуковая зубная щетка

HX6942/04
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Новый подход к уходу за полостью рта Новый подход к уходу за полостью рта Новый подход к уходу за полостью рта
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    Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6942/04
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Новый подход к уходу за полостью рта

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

    Новый подход к уходу за полостью рта

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    Новый подход к уходу за полостью рта

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

    Новый подход к уходу за полостью рта

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

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      Новый подход к уходу за полостью рта

      с функциями индивидуальных настроек FlexCare

      • 3 режима
      • 2 чистящие насадки

      Разработана специально для более комфортной чистки полости рта

      Форма головки и увеличенная амплитуда выметающих движений щетинок чистящей насадки ProResults позволяют проникать в самые труднодоступные места.

      3 режима чистки, 2 системы персонального ухода

      3 режима чистки, 2 системы персонального ухода.

      Экспресс-чистка: Минутная процедура в режиме Стандартной чистки

      Минутная процедура в режиме Стандартной чистки для быстрого ухода.

      Интенсивная чистка: полная и тщательная чистка полости рта за три минуты

      3-минутная чистка всей полости рта утром и вечером.

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Белый с зеленым

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • В комплекте

        Щетки
        1 FlexCare
        Зарядное устройство
        1
        Насадки
        • 1 стандартная насадка ProResults
        • 1 мини-насадка ProResults

      • Качество чистки

        Скорость
        62 000 выметающих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет до 83 % налета в труднодоступных участках
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен
        Таймер
        Функции Quadpacer и SmarTimer
        Эффект осветления
        Осветляет зубы до 2 тонов

      • Питание

        Напряжение
        110—220 В

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Sensitive (Деликатная чистка)
        Бережная чистка зубов и десен
        2 процедуры
        Go Care и Max Care
        Massage (Массаж)
        Бодрящий массаж

      • Удобство использования

        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        • Изящный эргономичный дизайн
        • Прорезиненная ручка для удобства пользования
        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 2 недель

      • Технические характеристики

        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Батарея
        Перезарядка

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