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Philips Sonicare FlexCare

Электрическая звуковая зубная щетка

HX6942/04
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Новый подход к уходу за полостью рта Новый подход к уходу за полостью рта Новый подход к уходу за полостью рта
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    Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6942/04
    Общая оценка / 5

    Новый подход к уходу за полостью рта

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

    Новый подход к уходу за полостью рта

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    Новый подход к уходу за полостью рта

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

    Новый подход к уходу за полостью рта

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

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      Новый подход к уходу за полостью рта

      с функциями индивидуальных настроек FlexCare

      • 3 режима
      • 2 чистящие насадки
      Разработана специально для более комфортной чистки полости рта

      Разработана специально для более комфортной чистки полости рта

      Форма головки и увеличенная амплитуда выметающих движений щетинок чистящей насадки ProResults позволяют проникать в самые труднодоступные места.

      3 режима чистки, 2 системы персонального ухода

      3 режима чистки, 2 системы персонального ухода

      3 режима чистки, 2 системы персонального ухода.

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

      Экспресс-чистка: Минутная процедура в режиме Стандартной чистки

      Минутная процедура в режиме Стандартной чистки для быстрого ухода.

      Интенсивная чистка: полная и тщательная чистка полости рта за три минуты

      3-минутная чистка всей полости рта утром и вечером.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Sensitive (Деликатная чистка)
        Бережная чистка зубов и десен
        Massage (Массаж)
        Бодрящий массаж
        2 процедуры
        Go Care и Max Care

      • В комплекте

        Щетки
        1 FlexCare
        Насадки
        • 1 стандартная насадка ProResults
        • 1 мини-насадка ProResults
        зарядное устройство
        1

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Белый с зеленым

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет до 83 % налета в труднодоступных участках
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен
        Эффект осветления
        Осветляет зубы до 2 тонов
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 2 недель
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        • Изящный эргономичный дизайн
        • Прорезиненная ручка для удобства пользования

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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