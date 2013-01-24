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Philips Sonicare FlexCare

Электрическая звуковая зубная щетка

HX6982/10
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Улучшенная чистка Улучшенная чистка Улучшенная чистка
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    Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6982/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Улучшенная чистка

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

    Улучшенная чистка

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    Улучшенная чистка

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

    Улучшенная чистка

    Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

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      Улучшенная чистка

      • 3 режима
      • 2 чистящие насадки
      • Ультрафиолетовый дезинфектор
      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

      Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

      Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

      Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических скоб (при чистке скоб чистящая насадка изнашивается быстрее замещений дефектов зубов пломб, коронок, коронок с покровными фасетками) и зубодесневых карманов.

      Улучшает состояние десен всего за две недели

      Улучшает состояние десен всего за две недели

      Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

      Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

      Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

      Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

      Три различных режима чистки для лучших результатов

      Три различных режима чистки для лучших результатов

      Три режима включают в себя режим чистки для превосходных результатов за 2 минуты. Режим деликатной чистки для щадящей, но при этом тщательной чистки десен и режим массажа для их стимуляции.

      Ультрафиолетовый дезинфектор — щетка чище, результаты лучше

      Дезинфекция, зарядка и хранение. Ультрафиолетовый дезинфектор очищает насадку от бактерий. Он убивает до 99 % бактерий и вирусов.*

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Белый с зеленым

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • В комплекте

        Дорожный футляр
        1 мягкий
        Щетки
        1 FlexCare
        Зарядное устройство
        1
        Насадки
        • 1 стандартная насадка ProResults
        • 1 мини-насадка ProResults
        Ультрафиолетовый дезинфектор
        Да

      • Качество чистки

        Высокое качество
        Удаляет до 83 % налета в труднодоступных участках
        Скорость
        62 000 выметающих движений в минуту
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен
        Эффект осветления
        Осветляет зубы до 2 тонов
        Таймер
        Функции Quadpacer и SmarTimer

      • Питание

        Напряжение
        110—220 В

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Sensitive (Деликатная чистка)
        Бережная чистка зубов и десен
        Massage (Массаж)
        Бодрящий массаж
        2 процедуры
        Go Care и Max Care

      • Удобство использования

        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Ручка
        • Изящный эргономичный дизайн
        • Прорезиненная ручка для удобства пользования
        Время работы
        До 2 недель

      • Технические характеристики

        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель
        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

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            Нормативная информация
            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • Кишечная палочка, стрептококк и вирус простого герпеса

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