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Philips Sonicare e-Series

Мини-насадки для звуковой зубной щетки

HX7012/05
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Традиционное исполнение, безупречный результат. Традиционное исполнение, безупречный результат. Традиционное исполнение, безупречный результат.
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    Philips Sonicare e-Series Мини-насадки для звуковой зубной щетки

    HX7012/05
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Традиционное исполнение, безупречный результат.

    Philips Sonicare E-Series обеспечивает эффективное удаление зубного налета каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare e-Series Мини-насадки для звуковой зубной щетки

    Традиционное исполнение, безупречный результат.

    Philips Sonicare E-Series обеспечивает эффективное удаление зубного налета каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Традиционное исполнение, безупречный результат.

    Philips Sonicare E-Series обеспечивает эффективное удаление зубного налета каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare e-Series Мини-насадки для звуковой зубной щетки

    Традиционное исполнение, безупречный результат.

    Philips Sonicare E-Series обеспечивает эффективное удаление зубного налета каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Традиционное исполнение, безупречный результат.

    Идеальное решение для улучшения здоровья полости рта

    • 2 шт. в упаковке
    • Компактный размер
    • Навинчивающиеся

    Классическая насадка

    Насадка Philips Sonicare отличается особой формой щетинок, которые повторяют форму зубов и обеспечивают эффективное очищение.

    Эффективный уход для здоровья полости рта

    Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

    Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

    Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

    Навинчивающаяся насадка для моделей Essence, Elite, Xtreme, Advance

    Насадки Philips Sonicare E-Series навинчиваются на ручку щетки, обеспечивая надежную фиксацию и значительно упрощая процесс очистки и обслуживания.

    Технические характеристики

    • Дизайн и отделка

      Индикаторные щетинки
      Синие индикаторные щетинки выцветают
      Цвет
      Белый
      Жесткость щетинок
      Средняя
      Размер
      Компактный

    • Совместимость

      Система чистящих насадок
      Навинчивающиеся
      Подходит для этих моделей
      Essence+

    • В комплекте

      Насадки
      2 мини-насадки e-Series

    • Качество и эффективность

      Замена
      Каждые 3 месяца
      Протестировано
      для оптимального использования

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    Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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