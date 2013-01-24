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Традиционное исполнение, безупречный результат.
Philips Sonicare E-Series обеспечивает эффективное удаление зубного налета каждый день. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Традиционное исполнение, безупречный результат.
Philips Sonicare E-Series обеспечивает эффективное удаление зубного налета каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Традиционное исполнение, безупречный результат.
Philips Sonicare E-Series обеспечивает эффективное удаление зубного налета каждый день. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Традиционное исполнение, безупречный результат.
Philips Sonicare E-Series обеспечивает эффективное удаление зубного налета каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Насадка Philips Sonicare отличается особой формой щетинок, которые повторяют форму зубов и обеспечивают эффективное очищение.
Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.
Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.
Насадки Philips Sonicare E-Series навинчиваются на ручку щетки, обеспечивая надежную фиксацию и значительно упрощая процесс очистки и обслуживания.
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