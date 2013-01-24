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Philips Sonicare e-Series

Мини-насадки для звуковой зубной щетки

HX7012/05
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Традиционное исполнение, безупречный результат. Традиционное исполнение, безупречный результат. Традиционное исполнение, безупречный результат.
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    Philips Sonicare e-Series Мини-насадки для звуковой зубной щетки

    HX7012/05
    Общая оценка / 5

    Традиционное исполнение, безупречный результат.

    Philips Sonicare E-Series обеспечивает эффективное удаление зубного налета каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare e-Series Мини-насадки для звуковой зубной щетки

    Традиционное исполнение, безупречный результат.

    Philips Sonicare E-Series обеспечивает эффективное удаление зубного налета каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Традиционное исполнение, безупречный результат.

    Philips Sonicare E-Series обеспечивает эффективное удаление зубного налета каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare e-Series Мини-насадки для звуковой зубной щетки

    Традиционное исполнение, безупречный результат.

    Philips Sonicare E-Series обеспечивает эффективное удаление зубного налета каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Традиционное исполнение, безупречный результат.

    Идеальное решение для улучшения здоровья полости рта

    • 2 шт. в упаковке
    • Компактный размер
    • Навинчивающиеся
    Классическая насадка

    Классическая насадка

    Насадка Philips Sonicare отличается особой формой щетинок, которые повторяют форму зубов и обеспечивают эффективное очищение.

    Эффективный уход для здоровья полости рта

    Эффективный уход для здоровья полости рта

    Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

    Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

    Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

    Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

    Навинчивающаяся насадка для моделей Essence, Elite, Xtreme, Advance

    Навинчивающаяся насадка для моделей Essence, Elite, Xtreme, Advance

    Насадки Philips Sonicare E-Series навинчиваются на ручку щетки, обеспечивая надежную фиксацию и значительно упрощая процесс очистки и обслуживания.

    Технические характеристики

    • В комплекте

      Насадки
      2 мини-насадки e-Series

    • Совместимость

      Система чистящих насадок
      Навинчивающиеся
      Подходит для этих моделей
      Essence+

    • Дизайн и отделка

      Жесткость щетинок
      Средний
      цвет
      Белый
      Индикаторные щетинки
      Синие индикаторные щетинки выцветают
      Размер
      Компактный

    • Качество и эффективность

      Замена
      Каждые 3 месяца
      Протестировано
      для оптимального использования

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