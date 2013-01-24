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Philips Sonicare Elite

Электрическая звуковая зубная щетка

HX7351
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Лучшее очищение даже в труднодоступных местах Лучшее очищение даже в труднодоступных местах Лучшее очищение даже в труднодоступных местах
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    Philips Sonicare Elite Электрическая звуковая зубная щетка

    HX7351
    Общая оценка / 5

    Лучшее очищение даже в труднодоступных местах

    Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного чистящего эффекта.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare Elite Электрическая звуковая зубная щетка

    Лучшее очищение даже в труднодоступных местах

    Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного чистящего эффекта.

    Лучшее очищение даже в труднодоступных местах

    Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного чистящего эффекта.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare Elite Электрическая звуковая зубная щетка

    Лучшее очищение даже в труднодоступных местах

    Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного чистящего эффекта.

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      Лучшее очищение даже в труднодоступных местах

      Закругленные щетинки

      Закругленные щетинки

      Ультра-мягкие закругленные щетинки нежно очищают зубы и массируют десны

      Возвращает зубам естественную белизну

      Возвращает зубам естественную белизну

      Согласно результатам клинических исследований, щетка значительно сокращает зубной налет от кофе, чая и табака, обеспечивая естественную белизну зубов.

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических конструкций (в этом случае чистящая насадка изнашивается быстрее), конструкций для реставрации зубов (пломб, коронок, виниров) и зубодесневых карманов.

      Улучшает состояние десен всего за две недели

      Улучшает состояние десен всего за две недели

      Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.

      SmarTimer обеспечивает чистку зубов в течение двух минут

      SmarTimer обеспечивает чистку зубов в течение двух минут

      Таймер на 2 минуты обеспечивает рекомендуемое стоматологами время чистки

      Простое включение, чтобы быстро привыкнуть к Sonicare

      Простое включение, чтобы быстро привыкнуть к Sonicare

      Эта функция постепенно, в течение первых 12 чисток, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию Sonicare.

      Таймер с 30-секундным интервалом Quadpacer обеспечивает тщательную чистку

      Таймер с 30-секундным интервалом Quadpacer обеспечивает тщательную чистку

      Выбор скорости чистки

      Выбор скорости чистки

      Запатентованный динамический поток жидкости

      Мягко и глубоко проникает между зубов и вдоль десен.

      Тонкая, располагающаяся под углом шейка чистящей насадки

      Позволяет с легкостью очищать труднодоступные места.

      Технические характеристики

      • Дополнительные функции

        Насадка щетки, повторяющая форму зубов
        Да
        Smartimer
        Да
        Простое включение
        Да
        Quadpacer
        Да
        Индикатор необходимости зарядки Deluxe
        Да
        Эргономичная коническая ручка
        Да
        Насадки-щетки входят в комплект
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      • Технические характеристики

        Скорость движения чистящих щетинок
        31000 движений в минуту
        Время зарядки
        24  часов
        Аккумулятор
        NiCd
        напряжение
        230 В, 50 Гц (Великобритания 240 В, 50 Гц)
        потребляемая мощность
        3  Вт

      • Аксессуары

        Подставка для хранения насадок
        Да

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 31 000 чистящих движений в минуту

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