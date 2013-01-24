Ключевые слова для поиска
Лучшее очищение даже в труднодоступных местах
Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного чистящего эффекта.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лучшее очищение даже в труднодоступных местах
Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного чистящего эффекта.
Лучшее очищение даже в труднодоступных местах
Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного чистящего эффекта.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лучшее очищение даже в труднодоступных местах
Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного чистящего эффекта.
Ультра-мягкие закругленные щетинки нежно очищают зубы и массируют десны
Согласно результатам клинических исследований, щетка значительно сокращает зубной налет от кофе, чая и табака, обеспечивая естественную белизну зубов.
Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических конструкций (в этом случае чистящая насадка изнашивается быстрее), конструкций для реставрации зубов (пломб, коронок, виниров) и зубодесневых карманов.
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.
Таймер на 2 минуты обеспечивает рекомендуемое стоматологами время чистки
Эта функция постепенно, в течение первых 12 чисток, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию Sonicare.
Мягко и глубоко проникает между зубов и вдоль десен.
Позволяет с легкостью очищать труднодоступные места.
Дополнительные функции
Технические характеристики
Аксессуары
Качество чистки