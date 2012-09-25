Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити
Вам понравится чистить зубы с AirFloss. Пользуйтесь Philips Sonicare AirFloss! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити
Вам понравится чистить зубы с AirFloss. Пользуйтесь Philips Sonicare AirFloss! Узнать обо всех преимуществах
Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити
Вам понравится чистить зубы с AirFloss. Пользуйтесь Philips Sonicare AirFloss! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити
Вам понравится чистить зубы с AirFloss. Пользуйтесь Philips Sonicare AirFloss! Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
HX8438/01
HX8438/03
Просто расположите наконечник насадки у межзубного промежутка. Наконечник облегчает доступ даже к задним зубам.
Узкая, расположенная под углом насадка для удобной чистки участков даже в труднодоступных местах
Зубная щетка Sonicare удаляет на 99 % больше налета в межзубных промежутках, чем обычные зубные щетки. Доказанное улучшение здоровья полости рта.
Каждая упаковка с 2 насадками включает в себя одну насадку с непрозрачной каплей и одну — с прозрачной. Это позволяет легко различать насадки, когда устройством пользуются два человека.
CRP241/01
Технические характеристики
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