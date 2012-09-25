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Philips Sonicare AirFloss

Сменная насадка Sonicare

HX8002/05
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити
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    Philips Sonicare AirFloss Сменная насадка Sonicare

    HX8002/05
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити

    Вам понравится чистить зубы с AirFloss. Пользуйтесь Philips Sonicare AirFloss! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare AirFloss Сменная насадка Sonicare

    Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити

    Вам понравится чистить зубы с AirFloss. Пользуйтесь Philips Sonicare AirFloss! Узнать обо всех преимуществах

    Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити

    Вам понравится чистить зубы с AirFloss. Пользуйтесь Philips Sonicare AirFloss! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare AirFloss Сменная насадка Sonicare

    Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити

    Вам понравится чистить зубы с AirFloss. Пользуйтесь Philips Sonicare AirFloss! Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве

      Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити

      Деликатный и эффективный способ улучшить состояние полости рта

      • 2 шт. в упаковке
      Направляющий наконечник для удобства расположения щетки

      Направляющий наконечник для удобства расположения щетки

      Просто расположите наконечник насадки у межзубного промежутка. Наконечник облегчает доступ даже к задним зубам.

      Узкая, расположенная под углом насадка для удобной чистки участков даже в труднодоступных местах

      Узкая, расположенная под углом насадка для удобной чистки участков даже в труднодоступных местах

      Узкая, расположенная под углом насадка для удобной чистки участков даже в труднодоступных местах

      Удаляет на 99 % больше налета между зубов*

      Удаляет на 99 % больше налета между зубов*

      Зубная щетка Sonicare удаляет на 99 % больше налета в межзубных промежутках, чем обычные зубные щетки. Доказанное улучшение здоровья полости рта.

      Изображения капель воды на насадке позволяют легко различать насадки

      Каждая упаковка с 2 насадками включает в себя одну насадку с непрозрачной каплей и одну — с прозрачной. Это позволяет легко различать насадки, когда устройством пользуются два человека.

      Аксессуары для продукта

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        • Технические характеристики

          Время работы
          Заменяйте насадки каждые 6 месяцев

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