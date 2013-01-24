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Philips Sonicare AirFloss

Насадки для очищения межзубных промежутков

HX8012/07
Sonicare
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Общая оценка / 5
Sonicare
  • AirFloss — эффективная замена зубной нити. AirFloss — эффективная замена зубной нити. AirFloss — эффективная замена зубной нити.
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    Philips Sonicare AirFloss Насадки для очищения межзубных промежутков

    HX8012/07
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    AirFloss — эффективная замена зубной нити.

    Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Sonicare AirFloss Насадки для очищения межзубных промежутков

    AirFloss — эффективная замена зубной нити.

    Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха. Узнать обо всех преимуществах

    AirFloss — эффективная замена зубной нити.

    Удаляет зубной налет в местах, куда обычной щетке не добраться

    • 2 насадки
    Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

    Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

    Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков AirFloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования AirFloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные промежутки регулярно, стали использовать AirFloss четыре раза в неделю или чаще.

    Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

    Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

    Узкая, расположенная под углом к ручке насадка с направляющим наконечником обеспечивает правильное расположение прибора по очищению межзубных промежутков. Просто перемещайте наконечник вдоль линии десен, пока не почувствуете, что он расположен в промежутке между зубами.

    Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

    Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

    Насадка, созданная для удобного очищения труднодоступных участков

    Узкая насадка, располагаемая под углом к ручке, для удобного очищения труднодоступных участков

    Технические характеристики

    • Удобство использования

      Насадки
      Легко фиксируются и снимаются

    • В комплекте

      Насадка AirFloss
      2

    • Качество чистки

      Насадки
      Для наилучших результатов меняйте каждые 6 мес.

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        • по сравнению с чисткой только обычной щеткой