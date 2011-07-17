Ключевые слова для поиска

1

Philips Sonicare AirFloss

Sonicare AirFloss

HX8111/12
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити
    -{discount-value}

    Philips Sonicare AirFloss Sonicare AirFloss

    HX8111/12
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити

    Если вы не пользуетесь зубной нитью каждый день, значит, в межзубных промежутках развиваются бактерии, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний. С помощью Sonicare AirFloss вы сможете каждый день тщательно очищать полость рта и не тратить время и силы на чистку зубной нитью. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare AirFloss Sonicare AirFloss

    Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити

    Если вы не пользуетесь зубной нитью каждый день, значит, в межзубных промежутках развиваются бактерии, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний. С помощью Sonicare AirFloss вы сможете каждый день тщательно очищать полость рта и не тратить время и силы на чистку зубной нитью. Узнать обо всех преимуществах

    Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити

    Если вы не пользуетесь зубной нитью каждый день, значит, в межзубных промежутках развиваются бактерии, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний. С помощью Sonicare AirFloss вы сможете каждый день тщательно очищать полость рта и не тратить время и силы на чистку зубной нитью. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare AirFloss Sonicare AirFloss

    Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити

    Если вы не пользуетесь зубной нитью каждый день, значит, в межзубных промежутках развиваются бактерии, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний. С помощью Sonicare AirFloss вы сможете каждый день тщательно очищать полость рта и не тратить время и силы на чистку зубной нитью. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все AirFloss

      Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити

      Деликатный и эффективный способ улучшить состояние полости рта

      • Аккумулятор
      • 1 насадка
      Технология Microburst: чистка нажатием кнопки

      Технология Microburst: чистка нажатием кнопки

      Технология Microburst использует сжатый воздух и мельчайшие капли воды для глубокой чистки межзубного пространства, которое недоступно для зубной щетки

      Зарядка через две недели

      Зарядка через две недели

      AirFloss работает в течение двух недель до зарядки.

      Удобное управление одной кнопкой: просто, как щелчок мышью

      Удобное управление одной кнопкой: просто, как щелчок мышью

      Удобное управление одной кнопкой — чистка за 60 секунд.

      Узкая, расположенная под углом насадка для удобной чистки участков даже в труднодоступных местах

      Узкая, расположенная под углом насадка для удобной чистки участков даже в труднодоступных местах

      Узкая, расположенная под углом насадка для удобной чистки участков даже в труднодоступных местах

      Направляющий наконечник для удобства расположения щетки

      Направляющий наконечник для удобства расположения щетки

      Просто проводите наконечником вдоль линии десен пока не почувствуете, что он расположен между зубами. Наконечник обеспечивает правильное расположение щетки даже на труднодоступных задних зубах.

      Удобное наполнение емкости

      Удобное наполнение емкости

      Емкость просто наполнить, она не требует много воды и очень удобна в использовании. Для улучшения состояния зубов и десен наполняйте емкость жидкостью для полоскания рта.

      Тонкая и удобная ручка

      Тонкая и удобная ручка

      Удобно перемещать во время чистки зубов.

      Подходит для стандартных зарядных устройств Sonicare

      Подходит для стандартных зарядных устройств Sonicare

      Для зарядки всех устройств Sonicare требуется одно зарядное устройство.

      Удаляет на 99 % больше налета между зубов*

      Удаляет на 99 % больше налета между зубов*

      Зубная щетка Sonicare удаляет на 99 % больше налета в межзубных промежутках, чем обычные зубные щетки. Доказанное улучшение здоровья полости рта.

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • Питание

        Напряжение
        Универсальное зарядное устройство

      • Удобство использования

        Индикатор батареи
        Когда требуется перезарядка, кнопка питания с подсветкой начинает мигать
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Время работы
        Заменяйте насадки каждые 6 месяцев
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        2 недели или 14 сеансов очистки полости рта
        Время зарядки
        24 hour(s)

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Нормативная информация
            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • По сравнению с обычными зубными щетками

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            You are about to visit the Philips USA website.

            Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.