Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити
Если вы не пользуетесь зубной нитью каждый день, значит, в межзубных промежутках развиваются бактерии, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний. С помощью Sonicare AirFloss вы сможете каждый день тщательно очищать полость рта и не тратить время и силы на чистку зубной нитью. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити
Если вы не пользуетесь зубной нитью каждый день, значит, в межзубных промежутках развиваются бактерии, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний. С помощью Sonicare AirFloss вы сможете каждый день тщательно очищать полость рта и не тратить время и силы на чистку зубной нитью. Узнать обо всех преимуществах
Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити
Если вы не пользуетесь зубной нитью каждый день, значит, в межзубных промежутках развиваются бактерии, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний. С помощью Sonicare AirFloss вы сможете каждый день тщательно очищать полость рта и не тратить время и силы на чистку зубной нитью. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити
Если вы не пользуетесь зубной нитью каждый день, значит, в межзубных промежутках развиваются бактерии, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний. С помощью Sonicare AirFloss вы сможете каждый день тщательно очищать полость рта и не тратить время и силы на чистку зубной нитью. Узнать обо всех преимуществах
Технология Microburst использует сжатый воздух и мельчайшие капли воды для глубокой чистки межзубного пространства, которое недоступно для зубной щетки
AirFloss работает в течение двух недель до зарядки.
Удобное управление одной кнопкой — чистка за 60 секунд.
Узкая, расположенная под углом насадка для удобной чистки участков даже в труднодоступных местах
Просто проводите наконечником вдоль линии десен пока не почувствуете, что он расположен между зубами. Наконечник обеспечивает правильное расположение щетки даже на труднодоступных задних зубах.
Емкость просто наполнить, она не требует много воды и очень удобна в использовании. Для улучшения состояния зубов и десен наполняйте емкость жидкостью для полоскания рта.
Удобно перемещать во время чистки зубов.
Для зарядки всех устройств Sonicare требуется одно зарядное устройство.
Зубная щетка Sonicare удаляет на 99 % больше налета в межзубных промежутках, чем обычные зубные щетки. Доказанное улучшение здоровья полости рта.
Обслуживание
Питание
Удобство использования
Технические характеристики
CRP241/01
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