Простой способ добиться качества очищения, как после зубной нити

Если вы не пользуетесь зубной нитью каждый день, значит, в межзубных промежутках развиваются бактерии, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний. С помощью Sonicare AirFloss вы сможете каждый день тщательно очищать полость рта и не тратить время и силы на чистку зубной нитью. Узнать обо всех преимуществах