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Philips Sonicare

AirFloss Pro/Ultra, для стоматологов

HX8341/01
Sonicare
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Общая оценка / 5
Sonicare
  • Технология тройного распыления для здоровья десен Технология тройного распыления для здоровья десен Технология тройного распыления для здоровья десен
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    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra, для стоматологов

    HX8341/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Технология тройного распыления для здоровья десен

    Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** улучшает здоровье десен так же эффективно, как и зубная нить.* Состояние десен улучшилось у 97 % пользователей AirFloss Pro/Ultra, которые ранее нерегулярно пользовались зубной нитью.* Узнать обо всех преимуществах

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    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra, для стоматологов

    Технология тройного распыления для здоровья десен

    Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** улучшает здоровье десен так же эффективно, как и зубная нить.* Состояние десен улучшилось у 97 % пользователей AirFloss Pro/Ultra, которые ранее нерегулярно пользовались зубной нитью.* Узнать обо всех преимуществах

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      Технология тройного распыления для здоровья десен

      Эффективное решение для тех, кто нерегулярно пользуется зубной нитью

      • 1 насадка
      Удаляет до 99,9 % налета***

      Удаляет до 99,9 % налета***

      AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

      Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

      Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

      Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

      Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

      Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

      Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков AirFloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования AirFloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные промежутки регулярно, стали использовать AirFloss четыре раза в неделю или чаще.

      Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

      Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

      Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

      Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

      Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

      С AirFloss Pro/Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Пациент просто выбирает частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживает кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажимает и отпускает ее для включения режима распыления вручную.

      Свежесть и чистота благодаря ополаскивателю для полости рта

      Свежесть и чистота благодаря ополаскивателю для полости рта

      Пациенты могут дополнительно использовать ополаскиватель для рта, чтобы добиться непревзойденной свежести и антибактериального эффекта.

      Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

      Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

      Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

      Высокоэффективная насадка

      Высокоэффективная насадка

      Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

      Настраиваемый режим тройного распыления

      Настраиваемый режим тройного распыления

      Мощный распылитель прибора AirFloss Pro/Ultra можно настроить в соответствии с предпочтениями пациента: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

      Технические характеристики

      • В комплекте

        Щетка AirFloss Ultra
        1
        Насадка AirFloss Ultra
        1
        зарядное устройство
        1

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Серая

      • Качество чистки

        Клинически доказанные результаты
        • Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити:
        • для улучшения состояния десен;
        • для уменьшения кровоточивости;
        • для предотвращения образования налета.
        Высокое качество
        Удаляет до 99,9 % налета**
        Польза для здоровья
        • Очищение полости рта за 60 секунд
        • Улучшение состояния десен за 2 недели*
        Настраиваемые режимы
        • Автоматическое или ручное распыление
        • Режим однократного/двойного/тройного распыления***
        Для максимального эффекта
        Меняйте насадки каждые 6 месяцев

      • Удобство использования

        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Индикатор батареи
        Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора
        Время работы батареи
        1-3 недели*****
        Насадки
        Легко фиксируются и снимаются

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Продолжительность зарядки
        24 часа для полной зарядки

      • Питание

        напряжение
        Универсальное зарядное устройство

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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            • При использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя пациентами с гингивитом от легкой до умеренной степени. AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Для получения дополнительной информации посетите страницу www.philips.com/airfloss/faq.
            • * * *AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.
            • * * * * В зависимости от выбранного режима распыления