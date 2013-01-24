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Philips Sonicare AdaptiveClean

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX9042/07
Sonicare
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Sonicare
  • Тщательная чистка для более здоровых десен Тщательная чистка для более здоровых десен Тщательная чистка для более здоровых десен
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    Philips Sonicare AdaptiveClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX9042/07
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    Тщательная чистка для более здоровых десен

    Чистка труднодоступных участков станет намного проще. Наша насадка AdaptiveClean охватывает в 4 раза более широкую поверхность* и предотвращает избыточное давление во время чистки. Всегда эффективная чистка и бережное воздействие на десны. Узнать обо всех преимуществах

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    Philips Sonicare AdaptiveClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Тщательная чистка для более здоровых десен

    Чистка труднодоступных участков станет намного проще. Наша насадка AdaptiveClean охватывает в 4 раза более широкую поверхность* и предотвращает избыточное давление во время чистки. Всегда эффективная чистка и бережное воздействие на десны. Узнать обо всех преимуществах

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      Тщательная чистка для более здоровых десен

      Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

      • 2 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Тщательная чистка
      Охватывает в 4 раза более широкую поверхность* для тщательной чистки без лишних усилий

      Охватывает в 4 раза более широкую поверхность* для тщательной чистки без лишних усилий

      Насадка AdaptiveClean — чистящая насадка для электрической зубной щетки, повторяющая уникальную форму зубов и десен. Благодаря мягким и гибким прорезиненным ребрам щетинки насадки могут подстраиваться под форму каждого зуба. Охватывается в 4 раза более широкая поверхность* и удаляется в 10 раз больше налета** вдоль линии десен и в межзубных промежутках. Тщательная чистка труднодоступных участков и бережное воздействие на десны.

      В 2 раза более эффективная защита десен, чем при использовании обычной зубной щетки

      В 2 раза более эффективная защита десен, чем при использовании обычной зубной щетки

      С насадкой AdaptiveClean даже тщательная чистка выполняется бережно. Во время перемещения звуковой зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки поглощают избыточное давление. Десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки.

      В 10 раз более эффективное удаление налета** на труднодоступных участках

      В 10 раз более эффективное удаление налета** на труднодоступных участках

      Наша самая инновационная насадка обеспечивает также наиболее тщательную чистку. Благодаря гибкой форме насадка AdaptiveClean позволяет удалять в 10 раз больше налета на труднодоступных участках. Насадка совершает движения, которые в сочетании с динамической технологией звуковой зубной щетки Philips улучшают эффективность чистки. Тщательная чистка и видимый результат гарантированы.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

      Технические характеристики

      • В комплекте

        Насадки
        2 насадки AdaptiveClean стандартного размера

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series борется с налетом
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Средний
        цвет
        Белый
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Размер
        стандартный
        Материал насадки щетки
        Мягкие и гибкие резиновые ребра

      • Польза для здоровья

        Здоровье десен
        Улучшает состояние десен за 2 недели
        Удаление налета
        В 10 раз более эффективное удаление налета**

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

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