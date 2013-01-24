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Тщательная очистка межзубных промежутков
Щетка Philips Sonicare FlexCare Platinum с девятью уникальными режимами чистки, удобным датчиком давления и улучшенной чистящей насадкой превосходит традиционные средства удаления зубного налета и ухода за деснами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тщательная очистка межзубных промежутков
Щетка Philips Sonicare FlexCare Platinum с девятью уникальными режимами чистки, удобным датчиком давления и улучшенной чистящей насадкой превосходит традиционные средства удаления зубного налета и ухода за деснами. Узнать обо всех преимуществах
Тщательная очистка межзубных промежутков
Щетка Philips Sonicare FlexCare Platinum с девятью уникальными режимами чистки, удобным датчиком давления и улучшенной чистящей насадкой превосходит традиционные средства удаления зубного налета и ухода за деснами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тщательная очистка межзубных промежутков
Щетка Philips Sonicare FlexCare Platinum с девятью уникальными режимами чистки, удобным датчиком давления и улучшенной чистящей насадкой превосходит традиционные средства удаления зубного налета и ухода за деснами. Узнать обо всех преимуществах
Воспользуйтесь чистящей насадкой InterCare, чтобы улучшить состояние десен всего за 2 недели применения. Удлиненные щетинки помогают удалять больше налета в труднодоступных местах и межзубных промежутках для здоровья десен.
Благодаря эффективной чистке зубов с помощью FlexCare здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования. По сравнению с обычной зубной щеткой она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.
Эффективная глубокая чистка с помощью FlexCare Platinum Connected. Вы можете выбрать один из 3 уровней интенсивности чистки и один из 3 режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) для отличной ежедневной чистки, White (Осветление) для удаления поверхностных потемнений и Deep Clean (Глубокая чистка) для эффективной тщательной чистки.
FlexCare Platinum регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При сильном нажатии на зубы ручка щетки слегка вибрирует. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.
Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. В то же самое время совершается 62 000 бережных, но эффективных колебательных движений. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.
Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.
Какими бы ни были ваши потребности при чистке зубов, с FlexCare Platinum она всегда будет безопасной. Наша звуковая технология позволяет использовать щетку при наличии брекетов, пломб, коронок и виниров, а также для ежедневной обработки зубов при заболеваниях десен.
Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядного устройства позволяет заряжать ее даже в пути. Наслаждайтесь регулярным использованием щетки до двух недель без подзарядки — теперь и в поездках можно не расставаться с ощущением свежести.
Дизайн и отделка
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В комплекте
Качество чистки
Питание
Режимы
Удобство использования
Технические характеристики
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