Тщательная очистка межзубных промежутков
Щетка Philips Sonicare FlexCare Platinum с девятью уникальными режимами чистки, удобным датчиком давления и улучшенной чистящей насадкой превосходит традиционные средства удаления зубного налета и ухода за деснами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тщательная очистка межзубных промежутков
Щетка Philips Sonicare FlexCare Platinum с девятью уникальными режимами чистки, удобным датчиком давления и улучшенной чистящей насадкой превосходит традиционные средства удаления зубного налета и ухода за деснами. Узнать обо всех преимуществах
Тщательная очистка межзубных промежутков
Щетка Philips Sonicare FlexCare Platinum с девятью уникальными режимами чистки, удобным датчиком давления и улучшенной чистящей насадкой превосходит традиционные средства удаления зубного налета и ухода за деснами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тщательная очистка межзубных промежутков
Щетка Philips Sonicare FlexCare Platinum с девятью уникальными режимами чистки, удобным датчиком давления и улучшенной чистящей насадкой превосходит традиционные средства удаления зубного налета и ухода за деснами. Узнать обо всех преимуществах
Щетка FlexCare Platinum позволяет выбрать режим из трех вариантов: чистка, отбеливание или уход за деснами; вы также можете настроить уровень интенсивности (низкий, средний или высокий). Теперь можно чистить зубы именно так, как вы предпочитаете.
Клинически доказано, что щетка FlexCare Platinum, предусматривающая специальный режим чистки с уходом за деснами, улучшает состояния десен всего за две недели — в том числе помогает уменьшить воспаления и кровоточивость десен.
Наша новая насадка InterCare с удлиненными щетинками позволяет очистить межзубные промежутки и удалить налет вдоль линии десен, а также превосходно очистить поверхность зубов и отполировать их. Индикаторные щетинки, которые меняют цвет с синего на белый, напомнят о необходимости замены чистящей насадки.
В отличие от традиционной электрической зубной щетки, Philips Sonicare оснащена запатентованной звуковой технологией. Уникальный динамический поток жидкости, создаваемый Sonicare, бережно и эффективно очищает межзубные промежутки и налет вдоль линии десен.
Щетка FlexCare Platinum проникает глубоко в межзубные промежутки, обеспечивая безупречное удаление налета. Клинически доказано, что она удаляет до 7 раз больше налета из межзубных промежутков по сравнению с обычной щеткой.
Щетка FlexCare Platinum включает удобный датчик давления, позволяющий контролировать интенсивность чистки зубов. Ручка начинает слегка вибрировать, предупреждая, что вы слишком сильно давите на зубы.
Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядного устройства позволяет заряжать ее даже в пути. Наслаждайтесь регулярным использованием щетки до двух недель без подзарядки — теперь и в поездках можно не расставаться с ощущением свежести.
Щетка FlexCare Platinum снабжена двумя таймерами, позволяющими повысить эффективность чистки зубов. Таймер Quadpacer подсказывает, когда нужно перейти к следующему участку полости рта, а таймер SmarTimer помогает соблюдать рекомендацию стоматологов и чистить зубы две минуты.
Куда бы вы ни поехали, вы легко можете брать щетку FlexCare Platinum с собой благодаря удобному дорожному футляру и компактному зарядному устройству.
Обслуживание
Дизайн и отделка
В комплекте
Качество чистки
Питание
Режимы
Удобство использования
Технические характеристики
CRP241/01
CP0546/01
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