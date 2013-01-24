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Philips Sonicare FlexCare Platinum

Зубная щетка на аккумуляторах

HX9182/10
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Тщательная очистка межзубных промежутков Тщательная очистка межзубных промежутков Тщательная очистка межзубных промежутков
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    Philips Sonicare FlexCare Platinum Зубная щетка на аккумуляторах

    HX9182/10
    Общая оценка / 5

    Тщательная очистка межзубных промежутков

    Щетка Philips Sonicare FlexCare Platinum с девятью уникальными режимами чистки, удобным датчиком давления и улучшенной чистящей насадкой превосходит традиционные средства удаления зубного налета и ухода за деснами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Sonicare FlexCare Platinum Зубная щетка на аккумуляторах

    Тщательная очистка межзубных промежутков

    Щетка Philips Sonicare FlexCare Platinum с девятью уникальными режимами чистки, удобным датчиком давления и улучшенной чистящей насадкой превосходит традиционные средства удаления зубного налета и ухода за деснами. Узнать обо всех преимуществах

    Тщательная очистка межзубных промежутков

    Щетка Philips Sonicare FlexCare Platinum с девятью уникальными режимами чистки, удобным датчиком давления и улучшенной чистящей насадкой превосходит традиционные средства удаления зубного налета и ухода за деснами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare FlexCare Platinum Зубная щетка на аккумуляторах

    Тщательная очистка межзубных промежутков

    Щетка Philips Sonicare FlexCare Platinum с девятью уникальными режимами чистки, удобным датчиком давления и улучшенной чистящей насадкой превосходит традиционные средства удаления зубного налета и ухода за деснами. Узнать обо всех преимуществах

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      Тщательная очистка межзубных промежутков

      Удаляет до 7 раз больше налета из межзубных промежутков*

      • 3 режима, 3 уровня интенсивности
      • 2 чистящие насадки
      • С датчиком давления
      • Ультрафиолетовый дезинфектор
      Задайте нужный вам режим и интенсивность

      Задайте нужный вам режим и интенсивность

      Щетка FlexCare Platinum позволяет выбрать режим из трех вариантов: чистка, отбеливание или уход за деснами; вы также можете настроить уровень интенсивности (низкий, средний или высокий). Теперь можно чистить зубы именно так, как вы предпочитаете.

      Клинически доказано улучшение состояния десен всего за две недели

      Клинически доказано улучшение состояния десен всего за две недели

      Клинически доказано, что щетка FlexCare Platinum, предусматривающая специальный режим чистки с уходом за деснами, улучшает состояния десен всего за две недели — в том числе помогает уменьшить воспаления и кровоточивость десен.

      Новая насадка InterCare обеспечивает исключительно тщательную чистку межзубных промежутков

      Новая насадка InterCare обеспечивает исключительно тщательную чистку межзубных промежутков

      Наша новая насадка InterCare с удлиненными щетинками позволяет очистить межзубные промежутки и удалить налет вдоль линии десен, а также превосходно очистить поверхность зубов и отполировать их. Индикаторные щетинки, которые меняют цвет с синего на белый, напомнят о необходимости замены чистящей насадки.

      Звуковая технология для эффективного ухода за полостью рта

      Звуковая технология для эффективного ухода за полостью рта

      В отличие от традиционной электрической зубной щетки, Philips Sonicare оснащена запатентованной звуковой технологией. Уникальный динамический поток жидкости, создаваемый Sonicare, бережно и эффективно очищает межзубные промежутки и налет вдоль линии десен.

      Удаляет до 7 раз больше налета из межзубных промежутков

      Удаляет до 7 раз больше налета из межзубных промежутков

      Щетка FlexCare Platinum проникает глубоко в межзубные промежутки, обеспечивая безупречное удаление налета. Клинически доказано, что она удаляет до 7 раз больше налета из межзубных промежутков по сравнению с обычной щеткой.

      Уведомляет вас о чрезмерном давлении на зубы

      Уведомляет вас о чрезмерном давлении на зубы

      Щетка FlexCare Platinum включает удобный датчик давления, позволяющий контролировать интенсивность чистки зубов. Ручка начинает слегка вибрировать, предупреждая, что вы слишком сильно давите на зубы.

      Высокая продолжительность работы от аккумулятора и чехол для путешествий

      Высокая продолжительность работы от аккумулятора и чехол для путешествий

      Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядного устройства позволяет заряжать ее даже в пути. Наслаждайтесь регулярным использованием щетки до двух недель без подзарядки — теперь и в поездках можно не расставаться с ощущением свежести.

      Таймеры позволяют повысить эффективность чистки зубов

      Таймеры позволяют повысить эффективность чистки зубов

      Щетка FlexCare Platinum снабжена двумя таймерами, позволяющими повысить эффективность чистки зубов. Таймер Quadpacer подсказывает, когда нужно перейти к следующему участку полости рта, а таймер SmarTimer помогает соблюдать рекомендацию стоматологов и чистить зубы две минуты.

      Удобный дорожный футляр и зарядное устройство

      Удобный дорожный футляр и зарядное устройство

      Куда бы вы ни поехали, вы легко можете брать щетку FlexCare Platinum с собой благодаря удобному дорожному футляру и компактному зарядному устройству.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Gum Care (Уход за деснами)
        Мягкий массаж десен
        White (Осветление)
        Удаление поверхностных потемнений эмали
        3 уровня интенсивности
        • Низкий
        • Средний
        • Высокий

      • В комплекте

        Щетки
        1 FlexCare Platinum
        Насадки
        • 1 насадка InterCare стандартного размера
        • 1 компактная насадка InterCare
        зарядное устройство
        1
        Ультрафиолетовый дезинфектор
        Да
        Дорожный футляр
        1

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Передняя панель: белый металлик

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет в 7 раз больше налета*
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен всего за две недели
        Эффект осветления
        Помогает удалять налет естественным образом
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer
        Датчик давления
        Щетка вибрирует, предупреждая пользователя

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 3 недель**
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Дисплей
        Дисплей с подсветкой

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 3 недель**

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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            • По сравнению с обычными зубными щетками
            • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)