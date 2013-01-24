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Philips Sonicare DiamondClean

Электрическая звуковая зубная щетка

HX9342/02
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Еще более здоровые и белые зубы Еще более здоровые и белые зубы Еще более здоровые и белые зубы
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    Philips Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка

    HX9342/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Еще более здоровые и белые зубы

    Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка

    Еще более здоровые и белые зубы

    Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare! Узнать обо всех преимуществах

    Еще более здоровые и белые зубы

    Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка

    Еще более здоровые и белые зубы

    Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare! Узнать обо всех преимуществах

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      Еще более здоровые и белые зубы

      Лучшая электрическая зубная щетка Sonicare для отбеливания зубов

      • 5 режимов
      • 2 чистящие насадки

      Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет в 7 раз больше налета в труднодоступных местах по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Улучшает состояние десен всего за две недели

      Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.

      Возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой

      Philips Sonicare возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой. Превосходный результат уже после 1 недели использования. Удаляет на 100 % больше потемнений с зубной эмали и осветляет ваши зубы всего за одну неделю.

      Чистящая насадка DiamondClean для наиболее эффективного осветления зубов от Sonicare

      DiamondClean — это лучшие чистящие насадки Philips Sonicare для отбеливания зубов. Щетина в форме ромба бережно и эффективно удаляет потемнения с эмали и борется с налетом. Всего за 1 неделю можно удалить потемнения, появившиеся вследствие потребления кофе, чая, красного вина, сигарет и табака.

      Режим Sensitive (Деликатная чистка): бережная чистка зубов и десен

      Зубная щетка Philips Sonicare с режимом деликатной чистки для тщательного, но деликатного очищения чувствительных зубов и десен

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

      Система зарядки: стакан с зарядной базой

      Просто поместите электрическую зубную щетку Philips Sonicare в стакан для зарядки. Стакан также можно использовать для ополаскивания полости рта после чистки зубов.

      Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

      Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Белая керамика

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • В комплекте

        Щетки
        1 DiamondClean
        Зарядное устройство
        1
        Насадки
        • 1 компактная насадка DiamondClean
        • 1 стандартная насадка DiamondClean

      • Качество чистки

        Скорость
        62 000 выметающих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет в 7 раз больше налета*
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен всего за две недели
        Эффект осветления
        Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее*
        Таймер
        Функции Quadpacer и SmarTimer

      • Питание

        Напряжение
        110—220 В

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Gum Care (Уход за деснами)
        Мягкий массаж десен
        Polish (Полировка)
        Осветление и полировка зубов
        Sensitive (Деликатная чистка)
        Бережная чистка зубов и десен
        Белый
        Удаление поверхностных потемнений эмали

      • Удобство использования

        Дисплей
        Дисплей с подсветкой
        Индикатор батареи
        Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Время работы
        До 3 недель**

      • Технические характеристики

        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 3 недель**
        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

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            Нормативная информация
            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)

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