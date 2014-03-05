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Philips DiamondClean в черном цвете

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Более гладкие зубы уже с 1-й чистки, улучшение состояния дёсен всего через 2 недели.

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Другие цвета:
purple-brush
white-brush

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    Технические характеристики

    • Технические характеристики

      Режимы
      Режимы
      Clean (Чистка)
      • Для ежедневной тщательной чистки
      Осветление
      • Удаление поверхностных потемнений эмали
      Для чувствительных зубов и дёсен
      • Бережная чистка зубов и десен
      Забота о дёснах
      • Мягкий массаж десен
      Полировка
      • Дополнительная минута чистки передних зубов
      В комплекте
      В комплекте
      Ручка
      • 1 DiamondClean
      Насадки
      • 2 стандартные насадки DiamondClean
      Стакан с зарядной базой
      • 1
      Дорожный футляр
      • Дорожное зарядное устройство USB
      Дизайн и отделка
      Дизайн и отделка
      цвет
      • Черный
      Качество чистки
      Качество чистки
      Скорость движения чистящих щетинок
      • До 31 000 чистящих движений в минуту
      Высокое качество
      • Удаляет до 7 раз больше налета*
      Польза для здоровья
      • Улучшает состояние десен всего за две недели
      Эффект осветления
      • Осветляет зубы в 2 раза лучше по сравнению с обычной щеткой*
      Таймер
      • Для чувствительных зубов и дёсен
      Удобство использования
      Удобство использования
      Система чистящих насадок
      • Удобные съемные насадки
      Время работы
      • До 3 недель**
      Индикатор батареи
      • Индикаторный значок с подсветкой начинает мигать, когда необходима подзарядка
      Ручка
      • Керамическая с хромированной вставкой
      Дисплей
      • Дисплей с подсветкой
      Технические характеристики
      Технические характеристики
      Батарея
      • Перезарядка
      Тип элемента питания
      • Литий-ионный
      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      • До 3 недель**
      Питание
      Питание
      напряжение
      • 100–240 В, 50/60 Гц
      Обслуживание
      Обслуживание
      Гарантия
      • 2 года гарантии

    Дополнительная информация

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Поиск и устранение неисправностей

    Шум (1)
    Устройство (3)
    Приложения (1)
    Alimentare/Încărcare/Durata de viaţă a bateriei (1)
    Вибрация (1)
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