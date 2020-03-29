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Philips Sonicare ExpertClean 7300 Sonic electric toothbrush with app HX9641/01 Connected brushing made easy Built-in pressure sensor Smart brush head recognition 3 modes, 3 intensities

HX9641/01
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Общая оценка / 5
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    Philips Sonicare ExpertClean 7300 Sonic electric toothbrush with app HX9641/01 Connected brushing made easy Built-in pressure sensor Smart brush head recognition 3 modes, 3 intensities

    HX9641/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare ExpertClean 7300 Sonic electric toothbrush with app HX9641/01 Connected brushing made easy Built-in pressure sensor Smart brush head recognition 3 modes, 3 intensities

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