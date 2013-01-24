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Philips Sonicare Elite

Электрическая звуковая зубная щетка

HX9882
Sonicare
Общая оценка / 5
  • Система персональных настроек чистки Система персональных настроек чистки Система персональных настроек чистки
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    Philips Sonicare Elite Электрическая звуковая зубная щетка

    HX9882
    Общая оценка / 5

    Система персональных настроек чистки

    Двух похожих людей не бывает - особенно, когда дело касается ухода за полостью рта. Так почему бы не использовать зубную щетку, которая может помочь при всевозможных проблемах и при этом показать превосходные результаты?

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare Elite Электрическая звуковая зубная щетка

    Система персональных настроек чистки

    Двух похожих людей не бывает - особенно, когда дело касается ухода за полостью рта. Так почему бы не использовать зубную щетку, которая может помочь при всевозможных проблемах и при этом показать превосходные результаты?

    Система персональных настроек чистки

    Двух похожих людей не бывает - особенно, когда дело касается ухода за полостью рта. Так почему бы не использовать зубную щетку, которая может помочь при всевозможных проблемах и при этом показать превосходные результаты?

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare Elite Электрическая звуковая зубная щетка

    Система персональных настроек чистки

    Двух похожих людей не бывает - особенно, когда дело касается ухода за полостью рта. Так почему бы не использовать зубную щетку, которая может помочь при всевозможных проблемах и при этом показать превосходные результаты?

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      Система персональных настроек чистки

      4 режима регулируемой чистки в одном приборе

      Тщательная ежедневная очистка, массаж и стимулирование кровообращения десен

      Эффективна для тщательной ежедневной чистки, деликатна для чувствительных участков и массажа десен.

      Простое включение, чтобы быстро привыкнуть к Sonicare

      Эта функция постепенно, в течение первых 14 чисток, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию Sonicare.

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических конструкций (в этом случае чистящая насадка изнашивается быстрее), конструкций для реставрации зубов (пломб, коронок, виниров) и зубодесневых карманов.

      Более здоровые десны

      Согласно результатам клинических исследований, она уменьшает воспаление десен и предотвращает увеличение зубодесневых карманов.

      Технические характеристики

      • Дополнительные функции

        Smartimer
        Стоматологи рекомендуют чистить зубы в течение двух минут
        Насадки 2-х размеров, повторяющие форму зубов
        Стандартная для полной очистки и компактная для точности действия
        2 скорости
        Выбор оптимальной для вас скорости
        Простое включение
        Постепенное, в течение первых 14 чисток, увеличение мощности
        Программируемый таймер Quadpacer
        Таймер с 30-ти секундным интервалом для равномерной чистки
        Индикатор необходимости зарядки Deluxe
        Зеленые индикаторы хода зарядки аккумулятора, желтые - необходимости подзарядки
        Эргономичная коническая ручка
        Ручка с противоскользящей поверхностью разработана для оптимизации свободы движений

      • Технические характеристики

        Время зарядки
        Часы  часов
        Аккумулятор
        NiCd
        Скорость (макс.)
        До 31 000 колебаний в минуту
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        28 чисток
        напряжение
        220—240 В

      • Аксессуары

        HX7001
        Одинарная упаковка насадок для зубной щетки Standard Elite
        HX7002
        Двойная упаковка насадок для зубной щетки Standard Elite
        HX7011
        Одинарная упаковка насадки для зубной щетки Mini Elite
        HX7012
        Двойная упаковка насадок для зубной щетки Mini Elite

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        17,2 x 9,5 x 23,5  вход
        Вес F-Box
        0,68  фунта
        Вес A-Box
        4,08  фунта
        Размеры A-box
        35,1 x 29,7 x 24,1  вход
        Количество в A-box
        6  шт.

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 31 000 чистящих движений в минуту

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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