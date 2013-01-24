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Система персональных настроек чистки
Двух похожих людей не бывает - особенно, когда дело касается ухода за полостью рта. Так почему бы не использовать зубную щетку, которая может помочь при всевозможных проблемах и при этом показать превосходные результаты?
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Система персональных настроек чистки
Двух похожих людей не бывает - особенно, когда дело касается ухода за полостью рта. Так почему бы не использовать зубную щетку, которая может помочь при всевозможных проблемах и при этом показать превосходные результаты?
Система персональных настроек чистки
Двух похожих людей не бывает - особенно, когда дело касается ухода за полостью рта. Так почему бы не использовать зубную щетку, которая может помочь при всевозможных проблемах и при этом показать превосходные результаты?
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Система персональных настроек чистки
Двух похожих людей не бывает - особенно, когда дело касается ухода за полостью рта. Так почему бы не использовать зубную щетку, которая может помочь при всевозможных проблемах и при этом показать превосходные результаты?
Эффективна для тщательной ежедневной чистки, деликатна для чувствительных участков и массажа десен.
Эта функция постепенно, в течение первых 14 чисток, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию Sonicare.
Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических конструкций (в этом случае чистящая насадка изнашивается быстрее), конструкций для реставрации зубов (пломб, коронок, виниров) и зубодесневых карманов.
Согласно результатам клинических исследований, она уменьшает воспаление десен и предотвращает увеличение зубодесневых карманов.
Дополнительные функции
Технические характеристики
Аксессуары
Вес и габариты
Качество чистки