Излучатели высокой четкости с неодимовым магнитом

Неодимовые излучатели реагируют на все колебания звука. Конструкция с прорезью в центре усиливает звучание средних и низких частот и вырабатывает акустическую энергию, обеспечивающую более полное и при этом контролируемое звучание басов и чистый среднечастотный диапазон. Излучатели оснащены легкой звуковой катушкой, обеспечивающей быстрый отклик системы в соответствии с темпом музыки и звук высокой четкости.