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Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
Наушники Fidelio L1 — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
Наушники Fidelio L1 — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах
Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
Наушники Fidelio L1 — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
Наушники Fidelio L1 — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах
Неодимовые излучатели реагируют на все колебания звука. Конструкция с прорезью в центре усиливает звучание средних и низких частот и вырабатывает акустическую энергию, обеспечивающую более полное и при этом контролируемое звучание басов и чистый среднечастотный диапазон. Излучатели оснащены легкой звуковой катушкой, обеспечивающей быстрый отклик системы в соответствии с темпом музыки и звук высокой четкости.
Алюминиевые чашки наушников выбраны из-за их способности снижать нежелательную вибрацию и резонанс. Они крепятся на слой специальной пластмассы, чтобы обеспечить более высокую стабильность. В результате происходит максимальное снижение вибрации для обеспечения четкого звучания.
Расположенный под углом излучатель соответствует естественному наклону ушной раковины и направляет звук непосредственно в слуховой канал. Это способствует меньшему окрашиванию звука, чем в случаях, когда звук отражается от наружного уха, а также обеспечивает более реалистичный акустический эффект и дополнительный комфорт.
Каждый используемый для Fidelio L1 материал тщательно подобран для комфорта при продолжительном прослушивании. Роскошные амбушюры из пеноматериала обеспечивают эргономичную посадку. Пеноматериал не только идеально соответствует форме уха, но и обеспечивает изоляцию, которая сохраняет низкие частоты и уменьшает внешние шумы.
Полуоткрытый дизайн наушников обеспечивает сбалансированное, кристально чистое звучание и насыщенные басы, а уровень шумоизоляции при этом соответствует полностью закрытой задней стенке. Конструкция включает тонкотканный акустический материал на решетках наушников для обеспечения шумоизоляции, минимальных потерь звука и сокращения окружающего шума.
Пульт ДУ для iPhone, микрофон, адаптер 6,3 мм и чехол.
Инженеры-акустики тестируют и тщательно отбирают каждый преобразователь, подбирая пары для стереозвучания наилучшего качества
Прекрасная шумоизоляция при сохранении объемного звучания
Наши инженеры-акустики разработали Fidelio L1 с учетом малейших нюансов, влияющих на восприятие звука слушателями, например на то, как ухо отражает звук и резонирует в ответ. Также мы провели обширное исследование, позволяющее определить предпочитаемые слушателями характеристики реалистичного и сбалансированного звучания. В результате были созданы эти наушники, которые воспроизводят звук с качеством, максимально приближенным к оригинальному, и настроены в соответствии с современными стилями записи музыки.
Кабель из бескислородной меди для высококачественной передачи сигнала
Конструкция премиум-класса: алюминий, натуральная кожа и ткань
Звук
Подключения
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Совместима с iPad
Габариты изделия
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