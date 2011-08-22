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Микрофон для совещаний

LFH9172/00
Общая оценка / 5
  • Слова на вес золота Слова на вес золота Слова на вес золота
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    Микрофон для совещаний

    LFH9172/00
    Общая оценка / 5

    Слова на вес золота

    Микрофон для совещаний Philips превосходно дополняет диктофон. Он обеспечивает великолепное качество звука, а также невероятно прост в использовании. Революционная технология в простом исполнении.

    Микрофон для совещаний

    Слова на вес золота

    Микрофон для совещаний Philips превосходно дополняет диктофон. Он обеспечивает великолепное качество звука, а также невероятно прост в использовании. Революционная технология в простом исполнении.

    Слова на вес золота

    Микрофон для совещаний Philips превосходно дополняет диктофон. Он обеспечивает великолепное качество звука, а также невероятно прост в использовании. Революционная технология в простом исполнении.

    Микрофон для совещаний

    Слова на вес золота

    Микрофон для совещаний Philips превосходно дополняет диктофон. Он обеспечивает великолепное качество звука, а также невероятно прост в использовании. Революционная технология в простом исполнении.

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      Слова на вес золота

      Простейший способ провести успешные переговоры!

      Прием звука на 360 градусов для оптимальной записи

      Прием звука на 360 градусов для оптимальной записи

      Прием звука в диапазоне 360 градусов позволяет радикально улучшить качество записи.

      Инновационные микрофоны для конференций для наилучшего качества записи

      Инновационные микрофоны для конференций для наилучшего качества записи

      В инновационной конструкции с граничным слоем в прилагаемых микрофонах для конференций используется звуковое давление стола для обеспечения отличного качества записи и приема звука на 360 градусов.

      Встроенный отсек для кабеля и регулировки его длины

      Встроенный отсек для кабеля и регулировки его длины

      Инновационный микрофон для совещаний имеет встроенный отсек для кабеля и позволяет регулировать его длину, чтобы стол для переговоров оставался чистым и опрятным.

      Расширение возможностей для увеличения расстояния записи

      Расширение возможностей для увеличения расстояния записи

      Вы сможете с легкостью увеличить диапазон записи своего диктофона для совещаний Pocket Memo, подключив к нему до шести микрофонов в конференц-зале.

      Быстрая и простая настройка для беспрепятственной установки

      Быстрая и простая настройка микрофона для совещаний обеспечивает беспрепятственную установку.

      Стойка для микрофона не требуется

      Микрофон Philips для конференций не требует стойки для его установки и поэтому удобен в применении. Революционная технология в простом исполнении.

      • Подключения

        Аудиоразъем (для каскадного соединения)
        3,5 мм
        Длина кабеля
        2 м / 6,5 футов
        Разъем
        3,5 мм

      • Звук

        Диапазон частот
        30–18 000  Гц
        Сопротивление
        приблиз. 2,2 кОм при 1 кГц
        Чувствительность
        -38 дБВ
        Тип
        электретный конденсаторный микрофон
        Дизайн
        микрофон с граничным слоем
        Фантомное напряжение питания
        1,5–5 В / 0,5 мА

      • Эко-характеристики

        Соответствие 2002/95/EC (RoHS)
        Да
        Припой в изделии не содержит свинца
        Да

      • Аксессуары

        Кабель адаптера (с 3,5 на 2,5 мм)
        Да
        Сетевая вилка (аналог)
        Да
        Инструкция по эксплуатации
        Да

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        блестящий темно-серый

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