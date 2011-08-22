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Микрофон с креплением-клипсой

LFH9173/00
Общая оценка / 5
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    Микрофон с креплением-клипсой

    LFH9173/00
    Общая оценка / 5

    Слова на вес золота

    Микрофон с креплением-клипсой представляет собой всенаправленный конденсаторный микрофон для записи в условиях, когда незаметность работы и возможность оставить руки свободными имеют большое значение. А его высокая чувствительность обеспечивает превосходное качество записи.

    Микрофон с креплением-клипсой

    Слова на вес золота

    Микрофон с креплением-клипсой представляет собой всенаправленный конденсаторный микрофон для записи в условиях, когда незаметность работы и возможность оставить руки свободными имеют большое значение. А его высокая чувствительность обеспечивает превосходное качество записи.

    Слова на вес золота

    Микрофон с креплением-клипсой представляет собой всенаправленный конденсаторный микрофон для записи в условиях, когда незаметность работы и возможность оставить руки свободными имеют большое значение. А его высокая чувствительность обеспечивает превосходное качество записи.

    Микрофон с креплением-клипсой

    Слова на вес золота

    Микрофон с креплением-клипсой представляет собой всенаправленный конденсаторный микрофон для записи в условиях, когда незаметность работы и возможность оставить руки свободными имеют большое значение. А его высокая чувствительность обеспечивает превосходное качество записи.

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      Слова на вес золота

      Расширьте параметры записи

      Клипса для галстука позволяет микрофону быть всегда на месте

      С помощью удобной клипсы микрофон можно легко прикрепить к воротнику, галстуку или другой одежде. Просто присоедините ее к цифровому диктофону Digital Pocket Memo или Voice Tracer. Других действий по установке не требуется.

      Конденсаторный микрофон для непревзойденного качества записи

      Чувствительный электретный конденсатор воспринимает каждую деталь акустики для совершенного воспроизведения звука и студийного качества..

      Идеальное дополнение к мобильному устройству записи

      Удобный подключаемый микрофон превращает мобильный диктофон в микрофон для проведения интервью.

      Прочные и качественные материалы продлевают срок службы

      Прочные материалы высшего качества продлевают срок службы гарнитуры.

      Наилучшие результаты благодаря комплексному решению Philips

      Комплексное решение Philips позволит добиться наилучших результатов в любой ситуации.

      Противоветровая защита снижает нежелательный шум

      Установленная противоветровая защита существенно улучшает качество звука, снижая нежелательные посторонние шумы.

      • Подключения

        Разъем
        • моно
        • 3,5 мм

      • Звук

        Диапазон частот
        50–20 000  Гц
        Сопротивление
        приблиз. 2,2 кОм при 1 кГц
        Чувствительность
        -66 дБ ±3 дБ при 1 кГц
        Тип
        электретный конденсаторный микрофон
        Направленность
        всенаправленный
        Стандартное рабочее напряжение
        1,5 В

      • Эко-характеристики

        Соответствие 2002/95/EC (RoHS)
        Да
        Припой в изделии не содержит свинца
        Да

      • Аксессуары

        Сетевая вилка (с 3,5 на 2,5 мм)
        Да
        Клипса для галстука
        Да
        Противоветровая защита
        Да

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Черный

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