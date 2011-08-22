Слова на вес золота
Микрофон с креплением-клипсой представляет собой всенаправленный конденсаторный микрофон для записи в условиях, когда незаметность работы и возможность оставить руки свободными имеют большое значение. А его высокая чувствительность обеспечивает превосходное качество записи.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слова на вес золота
Микрофон с креплением-клипсой представляет собой всенаправленный конденсаторный микрофон для записи в условиях, когда незаметность работы и возможность оставить руки свободными имеют большое значение. А его высокая чувствительность обеспечивает превосходное качество записи.
Слова на вес золота
Микрофон с креплением-клипсой представляет собой всенаправленный конденсаторный микрофон для записи в условиях, когда незаметность работы и возможность оставить руки свободными имеют большое значение. А его высокая чувствительность обеспечивает превосходное качество записи.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слова на вес золота
Микрофон с креплением-клипсой представляет собой всенаправленный конденсаторный микрофон для записи в условиях, когда незаметность работы и возможность оставить руки свободными имеют большое значение. А его высокая чувствительность обеспечивает превосходное качество записи.
С помощью удобной клипсы микрофон можно легко прикрепить к воротнику, галстуку или другой одежде. Просто присоедините ее к цифровому диктофону Digital Pocket Memo или Voice Tracer. Других действий по установке не требуется.
Чувствительный электретный конденсатор воспринимает каждую деталь акустики для совершенного воспроизведения звука и студийного качества..
Удобный подключаемый микрофон превращает мобильный диктофон в микрофон для проведения интервью.
Прочные материалы высшего качества продлевают срок службы гарнитуры.
Комплексное решение Philips позволит добиться наилучших результатов в любой ситуации.
Установленная противоветровая защита существенно улучшает качество звука, снижая нежелательные посторонние шумы.
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Эко-характеристики
Аксессуары
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