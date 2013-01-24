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Качественный свет для качественной работы
Улучшенный светодиодный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией готов к любым рабочим задачам. Высокомощные светодиоды Philips Luxeon излучают яркий свет в любых условиях. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Улучшенный светодиодный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией готов к любым рабочим задачам. Высокомощные светодиоды Philips Luxeon излучают яркий свет в любых условиях. Узнать обо всех преимуществах
Качественный свет для качественной работы
Улучшенный светодиодный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией готов к любым рабочим задачам. Высокомощные светодиоды Philips Luxeon излучают яркий свет в любых условиях. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Улучшенный светодиодный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией готов к любым рабочим задачам. Высокомощные светодиоды Philips Luxeon излучают яркий свет в любых условиях. Узнать обо всех преимуществах
Широкий угол светового луча (70°) позволяет сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое освещение.
Прочный корпус рассчитан на использование в особо сложных условиях и соответствует требованиям стандарта IK09.
Водонепроницаемый светодиодный фонарь, соответствующий стандарту IP66.
Этот профессиональный светодиодный фонарь не только излучает мощный свет, но и оснащен детектором утечки УФ-А. Благодаря этому вы легко найдете утечку в системах кондиционирования без дополнительных инструментов — просто добавьте в систему жидкость для поиска утечек.
Высокомощные светодиоды LUXEON®, излучающие белый свет 120 люмен, гарантируют, что вы не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.
Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.
Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.
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