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Качественный свет для качественной работы
Светодиодный инспекционный фонарь Penlight от Philips — идеальное решение для быстрого профессионального осмотра. Качественные светодиоды, удобная компактная конструкция и защита от воды и пыли (IP54). Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Светодиодный инспекционный фонарь Penlight от Philips — идеальное решение для быстрого профессионального осмотра. Качественные светодиоды, удобная компактная конструкция и защита от воды и пыли (IP54). Узнать обо всех преимуществах
Качественный свет для качественной работы
Светодиодный инспекционный фонарь Penlight от Philips — идеальное решение для быстрого профессионального осмотра. Качественные светодиоды, удобная компактная конструкция и защита от воды и пыли (IP54). Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Светодиодный инспекционный фонарь Penlight от Philips — идеальное решение для быстрого профессионального осмотра. Качественные светодиоды, удобная компактная конструкция и защита от воды и пыли (IP54). Узнать обо всех преимуществах
Светодиодный переносной фонарь выполнен из водостойких материалов и соответствует стандарту IP54.
Направленный луч света позволяет рассмотреть даже самые мелкие детали. Благодаря ультратонкому корпусу фонарь можно установить в самых узких местах для оптимального освещения с помощью мощных светодиодов.
Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.
Наша компания является лидером на международном рынке автомобильного освещения, и мы обладаем многолетним опытом и ноу-хау в этой области. Светодиодные инспекционные фонари Philips оснащены качественными светодиодами, отличаются превосходными техническими характеристиками и не искажают цвета. С ними ваша работа станет проще.
Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.
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