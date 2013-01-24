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Качественный свет для качественной работы
Philips Penlight Premium Color+ с прочным корпусом из алюминия обеспечивает яркий и однородный свет. Функция Color+ подсвечивает объекты без искажения цвета. Эта лампа долговечна и устойчива к ударам, воздействию химикатов и воды. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Philips Penlight Premium Color+ с прочным корпусом из алюминия обеспечивает яркий и однородный свет. Функция Color+ подсвечивает объекты без искажения цвета. Эта лампа долговечна и устойчива к ударам, воздействию химикатов и воды. Узнать обо всех преимуществах
Качественный свет для качественной работы
Philips Penlight Premium Color+ с прочным корпусом из алюминия обеспечивает яркий и однородный свет. Функция Color+ подсвечивает объекты без искажения цвета. Эта лампа долговечна и устойчива к ударам, воздействию химикатов и воды. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Philips Penlight Premium Color+ с прочным корпусом из алюминия обеспечивает яркий и однородный свет. Функция Color+ подсвечивает объекты без искажения цвета. Эта лампа долговечна и устойчива к ударам, воздействию химикатов и воды. Узнать обо всех преимуществах
Чем выше индекс цветопередачи (CRI*), тем проще будет выполнить быстрый и точный осмотр кузова автомобиля. Вы сможете оценить качество покраски, полировки, очистки или подготовки, как будто автомобиль стоит на улице в яркий солнечный день. Лампы с низким показателем CRI искажают некоторые цвета, в то время как источники света с CRI>90 позволяют легко замечать несовпадение оттенков, например царапины на краске.
Этот фонарь создан для работы в экстремальных условиях и имеет класс защиты от ударов IK07. Ведь Philips знает, что даже самые аккуратные мастера иногда роняют свои инструменты. Карманный фонарь Philips Penlight Premium Color+ имеет степень защиты от влаги IP67 и стойкую к воздействию химикатов и растворителей поверхность, что обеспечивает долговечность и удобство при использовании.
Для максимальной надежности фонарь Philips Penlight Premium Color+ оснащен невероятно прочным алюминиевым корпусом и готов к любой задаче или ситуации. Этот инспекционный фонарь устойчив к ударам и царапинам для безопасной и надежной работы в помещениях и на улице.
Philips Penlight Premium Colur+ предлагает уникальный высокочастотный режим предупреждения (75 вспышек в минуту). Яркие красные вспышки фонаря Penlight Premium Color+ помогут обозначить опасность для других участников дорожного движения.
Крюк с вращением на 80° позволяет без труда закрепить Philips Penlight Premium Color+ на ремень для удобной переноски, а 2 магнита позволяют освободить руки для работы.
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