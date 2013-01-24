Функция Color+ освещает предметы без искажения цвета (CRI>95)

Чем выше индекс цветопередачи (CRI*), тем проще будет выполнить быстрый и точный осмотр кузова автомобиля. Вы сможете оценить качество покраски, полировки, очистки или подготовки, как будто автомобиль стоит на улице в яркий солнечный день. Лампы с низким показателем CRI искажают некоторые цвета, в то время как источники света с CRI>90 позволяют легко замечать несовпадение оттенков, например царапины на краске.