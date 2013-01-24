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LED Inspection lamps

Penlight Premium Color+

LPL201X1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Inspection lamps Penlight Premium Color+

    LPL201X1

    Качественный свет для качественной работы

    Philips Penlight Premium Color+ с прочным корпусом из алюминия обеспечивает яркий и однородный свет. Функция Color+ подсвечивает объекты без искажения цвета. Эта лампа долговечна и устойчива к ударам, воздействию химикатов и воды. Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Penlight Premium Color+

    Качественный свет для качественной работы

    Philips Penlight Premium Color+ с прочным корпусом из алюминия обеспечивает яркий и однородный свет. Функция Color+ подсвечивает объекты без искажения цвета. Эта лампа долговечна и устойчива к ударам, воздействию химикатов и воды. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Philips Penlight Premium Color+ с прочным корпусом из алюминия обеспечивает яркий и однородный свет. Функция Color+ подсвечивает объекты без искажения цвета. Эта лампа долговечна и устойчива к ударам, воздействию химикатов и воды. Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Penlight Premium Color+

    Качественный свет для качественной работы

    Philips Penlight Premium Color+ с прочным корпусом из алюминия обеспечивает яркий и однородный свет. Функция Color+ подсвечивает объекты без искажения цвета. Эта лампа долговечна и устойчива к ударам, воздействию химикатов и воды. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Компактный светодиодный компаньон для работы

      • 200 лм (Boost) / 100 лм (Eco)
      • Направленный луч 180 лм
      • Соответствие дневному свету (CRI>95)
      • Алюминиевый корпус, с аккумулятором

      Функция Color+ освещает предметы без искажения цвета (CRI>95)

      Чем выше индекс цветопередачи (CRI*), тем проще будет выполнить быстрый и точный осмотр кузова автомобиля. Вы сможете оценить качество покраски, полировки, очистки или подготовки, как будто автомобиль стоит на улице в яркий солнечный день. Лампы с низким показателем CRI искажают некоторые цвета, в то время как источники света с CRI>90 позволяют легко замечать несовпадение оттенков, например царапины на краске.

      Стойкость к ударам, химикатам и влаге (IK07/IP54)

      Этот фонарь создан для работы в экстремальных условиях и имеет класс защиты от ударов IK07. Ведь Philips знает, что даже самые аккуратные мастера иногда роняют свои инструменты. Карманный фонарь Philips Penlight Premium Color+ имеет степень защиты от влаги IP67 и стойкую к воздействию химикатов и растворителей поверхность, что обеспечивает долговечность и удобство при использовании.

      Максимальная надежность благодаря алюминиевому корпусу

      Для максимальной надежности фонарь Philips Penlight Premium Color+ оснащен невероятно прочным алюминиевым корпусом и готов к любой задаче или ситуации. Этот инспекционный фонарь устойчив к ударам и царапинам для безопасной и надежной работы в помещениях и на улице.

      Уникальный режим предупреждения с ярким мигающим красным светом

      Philips Penlight Premium Colur+ предлагает уникальный высокочастотный режим предупреждения (75 вспышек в минуту). Яркие красные вспышки фонаря Penlight Premium Color+ помогут обозначить опасность для других участников дорожного движения.

      Эргономичный крюк с вращением на 80° и магнитом

      Крюк с вращением на 80° позволяет без труда закрепить Philips Penlight Premium Color+ на ремень для удобной переноски, а 2 магнита позволяют освободить руки для работы.

      Технические характеристики

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        4

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL201X1
        Код для заказа
        01391094

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        1200  мА-ч
        Время зарядки батареи
        1,8  часов
        Время работы от аккумулятора
        До 4 часов
        Тип элемента питания
        Литий-железо-фосфатный
        Тип кабеля для зарядки
        Кабель USB-C
        Тип вилки питания
        Евровилка
        Источник питания
        Перезаряжаемый
        напряжение
        100–240 В  В
        мощность в ваттах
        5 Вт

      • Световые характеристики

        Срок службы светодиода
        До 10 000  часов
        Световая отдача
        200 лм (Boost), 120 лм (Eco)  лм
        Световой поток (точечный луч)
        180 лм
        Угол освещения
        90 градусов  градусов
        Угол луча (точечный луч)
        15 градусов
        Цветовая температура
        6000 К  K

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018013910
        EAN3
        8719018013927

      • Информация об упакованном продукте

        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        4
        Вес (с элементами питания)
        107  г

      • Описание продукта

        Крючок
        Поворотное крепление, 80°
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP54
        Материалы и отделка
        Прочный алюминиевый корпус
        Использовать при температуре
        От - 10 до 50  °C
        Устойчивость к воздействию:
        смазка, масло, растворители
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        Фонарь Penlight

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          • Дневной свет имеет индекс цветопередачи (CRI) 100 и является эталоном для сравнения других источников света. Чем выше значение CRI (по шкале от 0 до 100), тем более естественной будет цветопередача.