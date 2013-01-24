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LED Inspection lamps

Фонарь RCH21 с аккумулятором и док-станцией

LPL33X1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Inspection lamps Фонарь RCH21 с аккумулятором и док-станцией

    LPL33X1

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь Philips нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами, вам всегда будет гарантирован мощный поток света. Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Фонарь RCH21 с аккумулятором и док-станцией

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь Philips нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами, вам всегда будет гарантирован мощный поток света. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь Philips нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами, вам всегда будет гарантирован мощный поток света. Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Фонарь RCH21 с аккумулятором и док-станцией

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь Philips нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами, вам всегда будет гарантирован мощный поток света. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Компактный профессиональный светодиодный инспекционный фонарь с аккумулятором

      • Высококачественный светодиод
      • 240 лм (форсированный) / 120 лм (Eco)
      • Надежный аккумулятор
      • Выдвижной крючок (360°) и магнит

      Победите темноту с помощью мягкого естественного света

      Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

      Ударопрочность по стандарту IK07

      Ударопрочность по стандарту IK07

      Новый аккумулятор увеличивает срок службы в 5 раз

      Фонарь RCH21 оснащен усовершенствованным аккумулятором. Он прослужит 5 раз дольше, чем обычные аккумуляторы: 1500 циклов зарядки вместо стандартных 300 циклов. Аккумулятор будет работать так же долго, как и сам светодиодный инспекционный фонарь!

      В режиме ожидания сигнальный индикатор горит красным светом

      Вы больше не потеряете фонарь, ведь он оснащен инновационной функцией сигнального индикатора. Красный светодиод горит, когда изделие находится в режиме ожидания, и не расходует заряд аккумулятора.

      Гибкий модуль поворачивается на 90°

      Фонарь Philips RCH21 оснащен уникальным модулем, который поворачивается на 90° и обеспечивает равномерное освещение на 360°.

      Свободные руки: выдвижной крючок (360°) и прочное магнитное крепление

      Регулируемый выдвижной крючок (360°) позволяет повесить фонарь RCH21 в любом удобном месте. Благодаря прочному магнитному креплению фонарь можно зафиксировать на любой поверхности, чтобы освободить руки.

      Качественный светодиодный свет: 240 лм в форсированном режиме и 120 лм в режиме Eco

      Мощные светодиоды обеспечивают световой поток 240 лм в форсированном режиме и 120 лм — в режиме Eco. Вы сможете разглядеть даже мельчайшие детали!

      Работа в течение долгого времени и быстрая зарядка

      Аккумулятор обеспечивает долгое время работы (6 часов) в режиме Eco и заряжается в течение всего 1,5 часов. Этот светодиодный инспекционный фонарь станет вашим незаменимым помощником на весь рабочий день.

      Водо- и пыленепроницаемость и защита от растворителей по стандарту IP54

      Инспекционный светодиодный фонарь RCH21 защищен от воздействия воды, пыли и растворителей и соответствует стандарту IP54.

      Широкий угол светового луча: 90°

      Широкий угол светового луча (90°) обеспечивает достаточный уровень освещенности в больших помещениях.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL33X1
        Код для заказа
        39417731

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        1800  мА-ч
        Время зарядки батареи
        До 1,5  часов
        Время работы от аккумулятора
        До 3,5 часов
        Тип элемента питания
        Литиевая
        Тип кабеля для зарядки
        Порт USB с док-станцией
        Тип вилки питания
        Европа или Великобритания
        Источник питания
        Элемент питания
        напряжение
        3,2  В
        мощность в ваттах
        2  Вт
        Время работы аккумулятора (Eco)
        До 6 часов

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        90  градусов
        Цветовая температура
        До 6000  K
        Срок службы светодиода
        10000  часов
        Световая отдача
        240  лм
        Световой поток (режим Eco)
        120  лм

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900394177
        EAN3
        8727900394184

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        8  см
        Длина
        18,5  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с элементами питания)
        220  г
        Ширина
        11  см
        Размер
        Стандартная лампа

      • Описание продукта

        Крючок
        Выдвигающийся крюк, 360°
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP54
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        Прочная резина и поликарбонат
        Количество светодиодов
        Светодиоды Lumiled 3535HE — 6 шт.
        Использовать при температуре
        От - 20 до 50  °C
        Ориентационное освещение
        Поворот на 90 градусов
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        RCH

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