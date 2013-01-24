Работа в течение долгого времени и быстрая зарядка

Аккумулятор обеспечивает долгое время работы (8 часов) в режиме Eco и заряжается в течение всего 2,5 часов. Этот светодиодный инспекционный фонарь станет вашим незаменимым помощником на весь рабочий день.