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LED Inspection lamps

Проводной фонарь CBL10

LPL35X1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Inspection lamps Проводной фонарь CBL10

    LPL35X1

    Качественный свет для качественной работы

    Сетевой профессиональный светодиодный инспекционный фонарь нового поколения выполнен в компактном корпусе. Он станет прекрасным помощником при выполнении работ любого типа. Мощные светодиоды обеспечивают равномерное распределение яркого света 330 люмен, а благодаря поворачивающемуся крючку (360°) ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Проводной фонарь CBL10

    Качественный свет для качественной работы

    Сетевой профессиональный светодиодный инспекционный фонарь нового поколения выполнен в компактном корпусе. Он станет прекрасным помощником при выполнении работ любого типа. Мощные светодиоды обеспечивают равномерное распределение яркого света 330 люмен, а благодаря поворачивающемуся крючку (360°) ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Сетевой профессиональный светодиодный инспекционный фонарь нового поколения выполнен в компактном корпусе. Он станет прекрасным помощником при выполнении работ любого типа. Мощные светодиоды обеспечивают равномерное распределение яркого света 330 люмен, а благодаря поворачивающемуся крючку (360°) ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Проводной фонарь CBL10

    Качественный свет для качественной работы

    Сетевой профессиональный светодиодный инспекционный фонарь нового поколения выполнен в компактном корпусе. Он станет прекрасным помощником при выполнении работ любого типа. Мощные светодиоды обеспечивают равномерное распределение яркого света 330 люмен, а благодаря поворачивающемуся крючку (360°) ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Компактный проводной профессиональный осветительный прибор

      • Высококачественный светодиод
      • 330 лм
      • Кабель 5 метров
      • Выдвижной крючок, 360°

      Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей

      Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.

      Победите темноту с помощью мягкого естественного света

      Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

      Ударопрочность по стандарту IK07

      Ударопрочность по стандарту IK07

      Кабель 5 м и выдвижной крючок (360°)

      Регулируемый выдвижной крючок 360° позволяет закрепить светодиодный инспекционный фонарь с 5-метровым кабелем на любой поверхности, чтобы освободить руки.

      Качественный светодиодный свет 330 лм

      Высококачественные светодиоды, излучающие белый свет 330 люмен, гарантируют, что вы не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.

      Широкий угол светового луча: до 120°

      Благодаря широкому углу светового луча (120°) этот светодиодный инспекционный фонарь позволяет сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое освещение.

      Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP54

      Инспекционный светодиодный фонарь CBL10 защищен от воздействия воды и пыли и соответствует стандарту IP54.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL35X1
        Код для заказа
        39421431

      • Электрические характеристики

        Тип кабеля для зарядки
        Источник питания: 220 В переменного тока
        Тип вилки питания
        Евросоюз
        Источник питания
        Кабель
        напряжение
        100—240  В
        мощность в ваттах
        5  Вт

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        120  градусов
        Цветовая температура
        6000  K
        Срок службы светодиода
        До 10 000  часов
        Световая отдача
        330  лм

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900394214
        EAN3
        8727900394221

      • Информация об упакованном продукте

        Длина кабеля
        5  м
        Высота
        6  см
        Длина
        39,7  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с кабелем)
        545  г
        Вес (без кабеля)
        195  г
        Ширина
        10,2  см
        Размер
        Компактный

      • Описание продукта

        Крючок
        Выдвигающийся крюк, 360°
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP54
        Магнит
        нет
        Материалы и отделка
        Прочная резина и поликарбонат
        Количество светодиодов
        12
        Использовать при температуре
        От - 10 до 50  °C
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        CBL

      • потребляемая мощность

        маркировка энергоэффективности
        A+
        потребление энергии за 1000 ч
        3,5  кВт/ч

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