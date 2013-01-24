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Качественный свет для качественной работы
Сетевой профессиональный светодиодный инспекционный фонарь нового поколения выполнен в компактном корпусе. Он станет прекрасным помощником при выполнении работ любого типа. Мощные светодиоды обеспечивают равномерное распределение яркого света 330 люмен, а благодаря поворачивающемуся крючку (360°) ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Сетевой профессиональный светодиодный инспекционный фонарь нового поколения выполнен в компактном корпусе. Он станет прекрасным помощником при выполнении работ любого типа. Мощные светодиоды обеспечивают равномерное распределение яркого света 330 люмен, а благодаря поворачивающемуся крючку (360°) ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах
Качественный свет для качественной работы
Сетевой профессиональный светодиодный инспекционный фонарь нового поколения выполнен в компактном корпусе. Он станет прекрасным помощником при выполнении работ любого типа. Мощные светодиоды обеспечивают равномерное распределение яркого света 330 люмен, а благодаря поворачивающемуся крючку (360°) ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Сетевой профессиональный светодиодный инспекционный фонарь нового поколения выполнен в компактном корпусе. Он станет прекрасным помощником при выполнении работ любого типа. Мощные светодиоды обеспечивают равномерное распределение яркого света 330 люмен, а благодаря поворачивающемуся крючку (360°) ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах
Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.
Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.
Ударопрочность по стандарту IK07
Регулируемый выдвижной крючок 360° позволяет закрепить светодиодный инспекционный фонарь с 5-метровым кабелем на любой поверхности, чтобы освободить руки.
Высококачественные светодиоды, излучающие белый свет 330 люмен, гарантируют, что вы не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.
Благодаря широкому углу светового луча (120°) этот светодиодный инспекционный фонарь позволяет сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое освещение.
Инспекционный светодиодный фонарь CBL10 защищен от воздействия воды и пыли и соответствует стандарту IP54.
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