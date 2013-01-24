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Точная передача цвета. Создано для профессионалов.
Светодиодный инспекционный фонарь Philips MatchLine MDLS CRI — это универсальное решение для быстрой проверки цветовой гаммы, а также более масштабных покрасочных работ. Яркий белый свет, поступающий с трех отдельных модулей, обеспечивает видимость на 360° для точной передачи цвета и непревзойденных результатов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Точная передача цвета. Создано для профессионалов.
Светодиодный инспекционный фонарь Philips MatchLine MDLS CRI — это универсальное решение для быстрой проверки цветовой гаммы, а также более масштабных покрасочных работ. Яркий белый свет, поступающий с трех отдельных модулей, обеспечивает видимость на 360° для точной передачи цвета и непревзойденных результатов. Узнать обо всех преимуществах
Точная передача цвета. Создано для профессионалов.
Светодиодный инспекционный фонарь Philips MatchLine MDLS CRI — это универсальное решение для быстрой проверки цветовой гаммы, а также более масштабных покрасочных работ. Яркий белый свет, поступающий с трех отдельных модулей, обеспечивает видимость на 360° для точной передачи цвета и непревзойденных результатов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Точная передача цвета. Создано для профессионалов.
Светодиодный инспекционный фонарь Philips MatchLine MDLS CRI — это универсальное решение для быстрой проверки цветовой гаммы, а также более масштабных покрасочных работ. Яркий белый свет, поступающий с трех отдельных модулей, обеспечивает видимость на 360° для точной передачи цвета и непревзойденных результатов. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря новейшим светодиодным технологиям Lumiled и Luxeon SMD фонарь Philips MatchLine MDLS CRI излучает мощный белый свет, имеет высокий индекс цветопередачи и цветовую температуру 6000 К, как у естественного дневного света. Таким образом, фонарь MatchLine MDLS обеспечивает комфортные условия работы: выполняйте покраску, полировку, очистку или локальную обработку участков при оптимальном освещении, как при дневном свете в ясный солнечный день. Фонарь не только обеспечивает высокую видимость — мягкий, белый, комфортный свет снижает нагрузку на глаза во время работы.
Чем выше индекс цветопередачи (CRI), тем проще определить правильный цвет. Свет фонарей с низким индексом CRI может искажать цвета. Источники света, индекс CRI которых достигает значения 90 или выше, лучше всего подходят для выполнения работ, где требуется точная цветопередача. Фонарь Philips MatchLine MDLS оснащен светодиодами Lumiled Luxeon и излучает свет с индексом 92. Такой мощный источник света гарантирует точную и естественную передачу цветов, поэтому вы сможете быстро подбирать нужный цвет без использования спектрометра и качественно и безошибочно выполнять свою работу.
Качество покрасочных работ напрямую зависит от освещения, поэтому образование тени в процессе работы недопустимо. Philips MatchLine MDLS оснащен тремя отдельными модулями, что позволяет создать равномерное освещение на 360° без темных участков. Благодаря держателям модуля, которые вращаются на 300°, свет фонаря MDLS можно отрегулировать в любом направлении.
Для каждого модуля Philips MatchLine MDLS можно выбрать один из двух режимов освещения. Более мощный форсированный режим обеспечивает световой поток 500 люмен и идеально подходит для проверки качества покраски мелких деталей. Для повседневных работ и экономии заряда аккумулятора выберите стандартный режим со световым потоком 250 люмен. Для еще более яркого освещения просто объедините все три модуля и создайте световой поток 1500 люмен.
Глаза сильно напрягаются и быстро устают, когда вам в течение долгого времени приходится смотреть на отражающую поверхность при ярком освещении. Фонарь Philips MatchLine MDLS оснащен матовым фильтром, который защищает зрение за счет уменьшения образования бликов и отражений, похожих на зеркальные. Таким образом, вы сможете работать в комфортных условиях намного дольше.
Благодаря держателю модулей, который поворачивается на 300°, Philips MatchLine MDLS позволяет регулировать направление света. Каждый модуль оснащен прочным встроенным фиксирующимся крюком и магнитом, поэтому модуль можно подвесить или закрепить в любом месте. Таким образом вы получите оптимальное освещение и освободите руки для эффективной работы.
При покупке инструмента с аккумулятором необходима уверенность в том, что он прослужит вам долгое время. Philips MatchLine MDLS оснащен усовершенствованным аккумулятором, срок службы которого выше в 5 раз — 1500 циклов зарядки вместо стандартных 300. Это соответствует примерно пяти годам непрерывного использования и значительно снижает затраты на замену изделия. Вам не придется беспокоиться о том, что аккумулятор может разрядиться в процессе работы: полная зарядка в течение менее трех часов обеспечивает более шести часов автономной работы в стандартном режиме. Вам гарантировано качественное освещение практически на весь рабочий день.
Прочный корпус фонаря MatchLine MDLS соответствует международному стандарту IK07 и подходит для использования в самых тяжелых эксплуатационных условиях, ведь даже самые аккуратные специалисты могут случайно уронить инструмент. Фонарь MDLS имеет ультразвуковую запайку и различные уплотнения, что гарантирует защиту от воздействия воды и пыли по международному стандарту IP54.
Несмотря на качественный дизайн и превосходную отделку, герметичный корпус фонаря Philips MatchLine MDLS защищен от воздействия химических реагентов и растворителей. Прибор прекрасно подходит для использования даже в самых сложных условиях в малярных мастерских.
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