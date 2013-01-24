Высокая ударопрочность: отсутствие повреждений, даже при падении с высоты 1,5 м

Когда вы сосредоточены на работе, то можете случайно уронить и сломать инспекционный фонарь. Даже соблюдая осторожность, вы не застрахованы от поломок, ведь вокруг вас работают другие люди. С фонарем Philips RCH21S, который имеет прочный корпус, вам не нужно беспокоиться об этом. Мы проверили все 6 сторон устройства на ударопрочность, сбросив его с высоты 1,5 метров (примерно уровень плеч) 36 раз. Большинство стандартных фонарей сломалось бы при таком частом падении с этой высоты.